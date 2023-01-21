浴血奮戰82天 烏克蘭抗俄象徵亞速鋼鐵廠最新現況曝

淪陷後的亞速鋼鐵廠近況曝光，只見大部分廠區內的建築都被摧毀，對外道路也幾乎被破壞。（歐新社）

2023/01/21 14:35

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭南部戰略港市馬立波在俄羅斯入侵後遭包圍，當地守軍倚靠亞速鋼鐵廠（Azovstal）抵抗，在歷經82天浴血苦戰後，因彈盡糧絕而被迫投降，淪陷後的亞速鋼鐵廠近況曝光，只見大部分廠區內的建築都被摧毀，對外道路也幾乎被破壞。

去年2月24日，俄羅斯入侵烏克蘭，烏克蘭南部戰略港市馬立波立刻遭到包圍，當地守軍倚靠亞速鋼鐵廠抵站俄軍，在歷經82天浴血苦戰後，在5月16日因彈盡糧絕而被迫投降，近3個月抵抗為烏克蘭牽制大量俄軍，也成為烏克蘭堅持到底的象徵。

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目前馬立波被親俄魁儡政權頓內次克人民共和國所控制，當局宣稱未來將拆除亞速鋼鐵廠；近日有民眾開車前往亞速鋼鐵廠視察後續的情況，只見大部分廠區內的建築物都遭摧毀，連外的道路柔腸寸斷，橋梁甚至被炸斷，廢棄車輛散落在一旁，現場一片死寂。

Footage from Azovstal, how it looks today! pic.twitter.com/sY3TqhiNSr — Roman Kyryliuk ???????? （@KyryliukRoma） January 20, 2023

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