浴血奮戰82天 烏克蘭抗俄象徵亞速鋼鐵廠最新現況曝

〔即時新聞/綜合報導〕烏克蘭南部戰略港市馬立波在俄羅斯入侵後遭包圍,當地守軍倚靠亞速鋼鐵廠(Azovstal)抵抗,在歷經82天浴血苦戰後,因彈盡糧絕而被迫投降,淪陷後的亞速鋼鐵廠近況曝光,只見大部分廠區內的建築都被摧毀,對外道路也幾乎被破壞。

去年2月24日,俄羅斯入侵烏克蘭,烏克蘭南部戰略港市馬立波立刻遭到包圍,當地守軍倚靠亞速鋼鐵廠抵站俄軍,在歷經82天浴血苦戰後,在5月16日因彈盡糧絕而被迫投降,近3個月抵抗為烏克蘭牽制大量俄軍,也成為烏克蘭堅持到底的象徵。

目前馬立波被親俄魁儡政權頓內次克人民共和國所控制,當局宣稱未來將拆除亞速鋼鐵廠;近日有民眾開車前往亞速鋼鐵廠視察後續的情況,只見大部分廠區內的建築物都遭摧毀,連外的道路柔腸寸斷,橋梁甚至被炸斷,廢棄車輛散落在一旁,現場一片死寂。

