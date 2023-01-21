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    偷車、毒駕逆行撞飛母嬰逃逸 美國少年獲輕判後當街被槍殺

    美國加州少年毒駕逆行撞飛母嬰並肇事逃逸，只在緩刑營待了幾個月就出來，不過近來傳出他遭到槍擊身亡。（圖擷自elavisomagazine推特）

    美國加州少年毒駕逆行撞飛母嬰並肇事逃逸，只在緩刑營待了幾個月就出來，不過近來傳出他遭到槍擊身亡。（圖擷自elavisomagazine推特）

    2023/01/21 11:51

    〔即時新聞／綜合報導〕美國加州洛杉磯17歲少年巴卡（Kristopher Baca），於2021年8月6日年僅15歲時偷竊車輛，隨即逆行撞飛1名推著嬰兒車的媽媽並肇事逃逸，事後他體內還驗出了毒品反應。巴卡出庭受審時由於未成年因此獲得輕判，不過近來傳出他當街遭到槍擊身亡，尚不清楚槍手身分。

    《福斯新聞》報導，巴卡在2021年犯案之前，曾對高中女生飲料下藥因此處於緩刑當中，孰料他仍然偷車並於撞擊母嬰後試圖逃逸，1名開著皮卡車的駕駛見狀直接正面撞擊車頭將巴卡攔下，警方到場後於巴卡車內查獲大麻。

    洛杉磯地方檢察官加斯康（George Gascon）處理此案時，向法院求處讓巴卡關進少年緩刑營5至7個月，由於和罪行比起來刑罰較輕因此引起全美關注，最終巴卡果然只花幾個月就從緩刑營出來，加斯康辦公室對此強調刑期符合標準。

    不過，巴卡在重獲自由後，18日在洛杉磯郡棕櫚谷街道遭遇槍擊，當局透露他當天曾在一處速食店搭訕女孩，後來走路回家時1輛車子向他駛近並發生爭吵，巴卡隨即被槍殺喪命。

    當年被巴卡撞飛的媽媽雷切爾（Rachel），先前已因為不滿政府對犯罪的放縱政策而搬走，她透露自己聽到巴卡身亡的消息趕到既欣慰又難過，因為她在法庭上沒得到的正義終於實現了，另一方面巴卡的死亡又比他應得的懲罰重太多。

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