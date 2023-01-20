瑞典媒體踢爆 中國公費留學生出國前必先簽署效忠協議

瑞典「每日新聞報」踢爆，至少有30多名在瑞典留學的中國公費留學生，在出國前被要求簽署效忠黨國協議。（擷取自每日新聞報網頁）

2023/01/20 08:30

〔即時新聞／綜合報導〕中國不僅在海外廣設「警察服務站」，監控本國留學生和異議人士，甚至在學生出國前就要求他們簽署「效忠黨國協議」，以留在國內的家屬充當「人質」，若留學生違反協議做出有違黨國的言行，將被追討留學補助款項。

瑞典「每日新聞報」（Dagens Nyheter）踢爆，至少有30多名在瑞典留學的中國公費留學生，在出國前被要求簽署前述協議，承諾「效忠中國政府」、「為政權服務」、「絕不參與違背當局意願的活動」等，一旦違背協議內容或「中斷學業」，這些留學生在國內的家人，就會被政府追討留學補助款項。

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據報導，這些中國留學生的擔保人一般均為近親家屬，他們被要求簽署協議，如果在國外留學的親屬沒有完成學業，就必須承擔賠償責任，還被要求不得在學生留學期間長時間離開中國。

報導指稱，瑞典各大學迄今已通報有超過30名中國公費留學生，與中國教育部管轄的國家留學基金委員會（CSC）簽署協議，CSC經手與全球其他大學的國際學術交流，顯示中國政府透過這類協議，將「忠黨愛國」的留學生派往海外，竊取技術、情報並打壓人權。

此事之所以意外曝光，是因為在隆德大學（Lund University）就讀的一名中國留學生，由於成績不佳被校方建議中斷學業。該名學生因而向校方陳情，若未能完成學業，將為其國內家屬造成極大麻煩。隆德大學隨後向該校另一名中國留學生查證，也發現相同內容的協議。

瑞典其他大學也隨即展開調查，目前已知至少斯德哥爾摩卡洛林斯卡研究所（Karolinska Institute）、烏普薩拉大學（Uppsala University）和皇家理工學院（KTH）等頂尖院校，都發現有中國留學生簽署效忠協議。

隆德大學醫學系國際部副院長諾德（David Gisselsson Nord）批評，以家人充當人質，正是獨裁統治的運作模式。卡洛林斯卡研究所負責研究的副校長哈里斯（Bob Harris）說，該校目前決定不透過CSC錄取更多中國留學生。

烏普薩拉大學和隆德大學也說，將結束未來與CSC的任何合作。

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