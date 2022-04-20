笑死！中國留學生嘴砲「買槍轟美國人」 長春藤名校撤銷錄取資格

推特上廣傳一則中國留學生被哥倫比亞大學撤銷錄取資格的消息。（圖取自推特）

2022/04/20 21:28

〔即時新聞／綜合報導〕到國外喝洋墨水，是許多中國年輕人的人生目標之一，不過，有人卻不珍惜得來不易的機會。一名中國留學生申請錄取了美國長春藤名校紐約市哥倫比亞大學，卻在社交媒體上大放厥詞，誇口稱要「買槍轟美國人」，哥大知情後，撤銷了該生的錄取資格。

本月19日，推特（twitter）上廣泛流傳一則訊息，哥倫比亞大學撤銷一名中國留學生的研究生錄取資格，理由是該學生在申請上哥大化工系之後，在微信（WeChat）上多次發布恐怖攻擊言論，揚言要「買槍轟死美國人」。

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撤銷錄取的文件上指出，這名學生承認其在微信上針對近期紐約市悲劇發出威脅言論，這是不符合校方期待，也不能被容忍的行為，「我們非常重視這些問題，所以我們別無選擇，只能撤銷你的錄取通知書。」

A Chinese student, after getting an offer from the Columbia University in the US, posted on WeChat that he could buy a gun and shoot Americans to death!



It was translated by @TGTM_Official and sent to Columbia U, and the school immediately canceled his admission. pic.twitter.com/xC2qfKrNrG — Eventful China 中国事多 （@Eventful_China） April 19, 2022

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