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    笑死！中國留學生嘴砲「買槍轟美國人」 長春藤名校撤銷錄取資格

    推特上廣傳一則中國留學生被哥倫比亞大學撤銷錄取資格的消息。（圖取自推特）

    推特上廣傳一則中國留學生被哥倫比亞大學撤銷錄取資格的消息。（圖取自推特）

    2022/04/20 21:28

    〔即時新聞／綜合報導〕到國外喝洋墨水，是許多中國年輕人的人生目標之一，不過，有人卻不珍惜得來不易的機會。一名中國留學生申請錄取了美國長春藤名校紐約市哥倫比亞大學，卻在社交媒體上大放厥詞，誇口稱要「買槍轟美國人」，哥大知情後，撤銷了該生的錄取資格。

    本月19日，推特（twitter）上廣泛流傳一則訊息，哥倫比亞大學撤銷一名中國留學生的研究生錄取資格，理由是該學生在申請上哥大化工系之後，在微信（WeChat）上多次發布恐怖攻擊言論，揚言要「買槍轟死美國人」。

    撤銷錄取的文件上指出，這名學生承認其在微信上針對近期紐約市悲劇發出威脅言論，這是不符合校方期待，也不能被容忍的行為，「我們非常重視這些問題，所以我們別無選擇，只能撤銷你的錄取通知書。」

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