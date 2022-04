笑死！中國留學生嘴砲「買槍轟美國人」 長春藤名校撤銷錄取資格

2022/04/20 21:28

〔即時新聞/綜合報導〕到國外喝洋墨水,是許多中國年輕人的人生目標之一,不過,有人卻不珍惜得來不易的機會。一名中國留學生申請錄取了美國長春藤名校紐約市哥倫比亞大學,卻在社交媒體上大放厥詞,誇口稱要「買槍轟美國人」,哥大知情後,撤銷了該生的錄取資格。

本月19日,推特(twitter)上廣泛流傳一則訊息,哥倫比亞大學撤銷一名中國留學生的研究生錄取資格,理由是該學生在申請上哥大化工系之後,在微信(WeChat)上多次發布恐怖攻擊言論,揚言要「買槍轟死美國人」。

撤銷錄取的文件上指出,這名學生承認其在微信上針對近期紐約市悲劇發出威脅言論,這是不符合校方期待,也不能被容忍的行為,「我們非常重視這些問題,所以我們別無選擇,只能撤銷你的錄取通知書。」

A Chinese student, after getting an offer from the Columbia University in the US, posted on WeChat that he could buy a gun and shoot Americans to death!



It was translated by @TGTM_Official and sent to Columbia U, and the school immediately canceled his admission. pic.twitter.com/xC2qfKrNrG