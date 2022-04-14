中國是頭號戰略對手 白宮：美不受烏俄戰爭分心

烏俄戰爭逾1個半月，白宮明言不會因為該戰爭而分散應對中國挑戰的注意力和資源投入。（美聯社）

2022/04/14 20:46

〔編譯楊芙宜／台北報導〕烏俄戰爭逾1個半月之際，美國之音報導，白宮發言人莎琪（Jen Psaki）在美東時間13日受訪表示，聚焦烏克蘭局勢並不分散拜登政府應對中國挑戰的注意力和資源投入；美國國防部副部長希克斯（Kathleen Hicks）近日也表示，儘管俄羅斯對世界秩序構成嚴重威脅，中國仍是美國最重要的戰略競爭對手和挑戰。

莎琪回應美國之音提問時表示，美國「在國務院、國防部和國家安全團隊，每天都有一整個團隊聚焦亞洲事務，他們並不處理與烏克蘭戰爭有關的事情。我可以向大家保證，我們能同時做多件事情，同時展開多層次的外交。」

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報導指出，一些觀察人士擔心，美國會被拖入一場與俄羅斯較量的歐洲安全危機之中，進而會分散對中國的戰略關注。俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，烏國局勢一直是世界關注焦點，也在白宮、國防部和國務院聚焦範圍。

觀察人士指出，過去一個多月來，俄軍在烏克蘭戰爭中暴露出士氣低落、裝備陳舊等一系列深層次缺陷，已不是一個與美軍相近的對手。與此同時，美國國家安全官員警告說，中國正在進行其歷史上規模最大的核力量擴張和武器多樣化努力。

報導引述美國國會服務處最近有關中國海軍的報告說，中國海軍被視為對美國海軍實現和維持對西太平洋藍水海域戰時控制的重大挑戰，「這是自冷戰結束以來，美國海軍第一次面臨這樣的挑戰」。

根據該報告，中國海軍戰艦數量已超過美國海軍，目前擁有355艘戰鬥力平台，包括主要水面戰艦、潛艇、航空母艦、遠洋兩棲艦艇、水雷戰艦和艦隊輔助艦艇；預計迄2025年，中國海軍艦艇到將增至420艘，到2030年達460艘。

空軍總參謀長布朗（Charles Q. Brown）先前曾警告，中國已建立了一支有太平洋地區最大的空軍兵力及常規導彈能力，「在到達距離中國約1000英里之前，我們（美國）是占制空權的軍事力量，但進入這個範圍內，情況就開始發生變化」。

不過，報導說，中國解放軍也有很多嚴重缺陷，最主要是人的因素，包括嚴重腐敗現象、訓練、士氣等方面令人質疑；在裝備方面，中國戰艦數量雖多，但美國戰艦的組成可能更具有優勢。

美國國會服務處的研究報告指出，美國海軍目前擁有更多航空母艦、核動力潛艇、巡洋艦和驅逐艦，而中國海軍目前擁有更多的柴油攻擊潛艇和護衛艦。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）國際安全項目高級研究員紹斯（John Schaus）對美國之音說，五角大樓最新國防戰略報告公開版本中，中國仍是美軍首要關注重點；針對中國挑戰，美國國防部會擴大研發投資，會有高達1300億美元（3.77兆台幣）用於研究和開發新興技術和能力，使美國保持其針對中國的技術優勢。

此外，紹斯表示，「我們將看到資源投入的轉變，也許陸軍人數看來會更縮減一些，以騰出資源用於現代化和獲取所需的軍事能力，特別是空軍和海軍」。

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