Meta有望解放乳頭！監察團提新政策助性別平等

女權運動解放乳頭，期望奪回身體自主權。（歐新社，示意圖）

2023/01/19 15:11

〔即時新聞／綜合報導〕過去臉書及IG的貼文審核標準，將女性裸露胸部設定為違規。如今，針對這兩大社群媒體的獨立監察團Oversight Board，成員呼籲母公司Meta全面修改政策，而Meta有60天可以回應監察團的建議。另外許多專家也提出隱憂，懷疑AI偵查系統是否能夠區別尺度內的裸照，以及真正色情的內容。

根據衛報，日前負責臉書與IG社群守則的獨立監察團Oversight Board在會議上提出，建議Meta更改「裸露畫面和性行為」的認定準則，確保其尊重國際人權，呼籲公司全面解除禁止裸露女性胸部圖像的規定，而Meta則有60天可以考慮這項提議。現行規定中，女性不能裸露胸部或可見乳頭、乳暈的照片，然而男性則可以自由的展現他們的胸膛。

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2013年由倡議者琳娜．艾絲科（Lina Esco）所提出的「乳頭解放運動」，主訴社會大眾對於男女生理部位，胸部、乳頭在公開場合裸露的雙重標準，試圖斷開女性胸部與性的連結，讓女性奪回身體自主權。洛杉磯藝術家米科爾．希伯倫（Micol Hebron）在2019年受邀到IG總部開會，發現偌大的公司竟沒有非二元性別友善的廁所，才意識到Meta長期以來缺乏性別包容的討論。

然而現實中，除了文字規定需要討論，另外還有系統技術問題尚要突破。過去，貼文藉由AI人工智能協助審查，若政策真的改變，許多專家擔心AI是否真的能判定有尺度的裸露與色情的區別。目前，Meta的系統已放寬非二元性別的監測，但仍然有不少用戶被包裹在違規的範圍內。陶氏數位新聞中心（The Tow Center for Digital Journalism）主任貝爾（Emily Bell）表示，這就是應該記取的教訓。當公司創見自動化系統時，等於二度邊緣化少數群體，讓本就較為弱勢的族群再度受到傷害。

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