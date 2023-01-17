俄羅斯大改軍方組織架構 強化歐洲門前部署

俄羅斯國防部長紹伊古17日視察在烏克蘭境內的俄軍部隊。（美聯社）

2023/01/17 22:12

〔編譯管淑平／綜合報導〕準備擴軍到150萬人的俄羅斯國防部，17日宣佈將對軍方進行大規模組織調整，包括在鄰近歐洲地區設立新的指揮部，強化海、空、戰略飛彈部隊戰鬥力，也將在烏克蘭境內吞併區設立「自給自足」單位。

俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）17日向軍方將領發表談話，宣佈新的組織調整，將在莫斯科週邊、聖彼得堡和西北部與芬蘭交界的卡瑞里亞（Karelia）地區設立新的組織單位。紹伊古說，今年起到2026年進行的這些大幅調整，將擴及俄軍所有單位，並將協調新武器之交付事宜，因應擴軍。

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克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）說，軍方這些擴大編制行動，是為了回應美國和美國盟友正在烏克蘭對俄國進行的「代理戰爭」。

紹伊古17日視察在烏克蘭一處未指明地點的俄軍部隊，指示確保前線官兵的後勤補給。俄羅斯國防部因烏俄戰爭屢屢遭遇挫敗而飽受批評，對烏國作戰最高指揮官也數度換人。俄國總統普廷去年12月批准紹伊古提出的擴軍計畫，從現有約115萬人擴大到150萬人。

根據紹伊古在國防部的社群媒體Telegram頻道發文，將成立3個新的摩托化步兵師、2個空降師，加上一些旅級單位，並指出要特別重視招募志願參軍者，擴軍後的兵力需求。他也表示，將強化海、航空太空和戰略飛彈部隊的戰鬥實力。

俄羅斯之前已多次表示，計畫強化在西北地區的部署，回應北大西洋公約組織（NATO）可能的擴張行動。芬蘭和瑞典都因烏俄戰爭，已經申請加入北約。

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