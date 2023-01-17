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    英預言家︰台灣今年恐爆發意外衝突 結果將改變全球局勢

    英國知名預言家帕克過去曾多次精準預測多個歷史事件。（圖擷取自@Craig Hamilton-Parker YouTube）

    英國知名預言家帕克過去曾多次精準預測多個歷史事件。（圖擷取自@Craig Hamilton-Parker YouTube）

    2023/01/17 13:38

    〔即時新聞／綜合報導〕英國知名預言家帕克（Craig Hamilton-Parker），過去曾準確預言川普當選2016年美國總統、香港「反送中」大遊行、強森（Boris Johnson）任英國首相，近期他發布最新預測，指出2023年的台灣恐會爆發「意外衝突」，其結果甚至會改變整個全球局勢。

    《每日星報》報導，帕克指稱2023年的台灣可能會爆發一場巨大的恐怖意外衝突，程度像是潛艇互相撞擊、飛機互相碰撞般，「有人觸發了它們，讓它們會開始失去控制」。然後他還透露，亞洲區域的局勢在接下來幾個月會愈趨緊張，「中國與俄羅斯在未來2年，也會捲入一場意外，並引發更大規模的衝突，這是未來最嚴重的事情」。

    帕克甚至表示，未來這場意外衝突其規模和後座力，極有可能勝過現在的俄烏戰爭，可怕程度令俄烏戰爭顯得微不足道。另外他還分析，俄羅斯和中國因為站在同一邊，而一起被世界其他國家孤立，不過最後這起衝突會以好結局收場，「中國會變成一個新中國，而且會裂解成許多個小國，反而不是現在我們看見的這一個大中國」。

    帕克之前做過曾多次神準預言，包含美國總統由川普當選、英國脫歐成功，甚至早在2017年就預告會有一場疾病全球大流行，也就是現今的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），因此帕克被眾人比擬為16世紀有「神鬼先知」稱號、法國星象家兼預言家的諾查丹瑪斯（Nostradamus），認為他是當代的「神鬼先知」。

    英國知名預言家帕克最新預測，2023年的台灣恐會爆發「意外衝突」，其結果甚至會改變整個全球局勢。示意圖。（美聯社）

    英國知名預言家帕克最新預測，2023年的台灣恐會爆發「意外衝突」，其結果甚至會改變整個全球局勢。示意圖。（美聯社）

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