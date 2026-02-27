巴基斯坦宣布與阿富汗「公開戰爭」 空襲喀布爾等地

巴基斯坦坦克駐守巴國與阿富汗邊境。（法新社）

阿富汗「神學士」（Taliban）政府26日晚間對巴基斯坦邊境哨所發動大規模進攻，聲稱占領多個據點並造成數十名巴軍士兵傷亡後，巴基斯坦國防部長阿西夫（Khawaja Muhammad Asif）27日宣布阿富汗進入「公開戰爭」狀態，並空襲阿富汗首都喀布爾等多地。

巴基斯坦空軍於27日凌晨發動代號為 「公義之怒」（Ghazab Lil Haqq / Operation Righteous Fury）的軍事行動，空襲喀布爾（Kabul）、南部城市坎達哈（Kandahar）及帕克蒂亞省（Paktia）等重要目標。

防長阿西夫表示，巴基斯坦曾希望北大西洋公約組織（NATO）部隊撤離後，阿富汗能夠實現和平，並期望神學士政府能專注於阿富汗人民的福祉和區域穩定，但神學士將阿富汗變成「印度的殖民地」，聚集來自世界各地的武裝分子，並開始「輸出恐怖主義」。阿西夫直言：「我們的耐心已耗盡，現在，我們與你們（阿富汗）之間已是公開戰爭。」

神學士政府發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）表示，該國部隊26日對巴基斯坦部隊發動攻擊，擊斃及俘虜數十名士兵，並在2小時內奪下逾15個哨所，此舉旨在回應巴基斯坦軍方多次來犯。

巴基斯坦與阿富汗兩國曾在去年10月由卡達和土耳其斡旋達成脆弱的停火協議，以平息致命的跨境衝突，但近期戰火再度升溫，標誌著兩國關係在神學士2021年掌權後跌至歷史最低點。

