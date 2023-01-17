拳擊教練成烏東公寓罹難者 「生前曾幫女兒慶生」現已成廢墟
〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯日前飛彈攻擊位於烏克蘭第聶伯羅市（Dnipro）住宅區，死傷慘重，而就在近日，TikTok流傳一則影片，內容顯示一家人在廚房為女兒慶祝生日，砲火襲擊後，僅剩下被炸毀的亮黃色廚房暴露在廢墟中，畫面引人鼻酸。
綜合外媒報導，這則影片的男主角是烏克蘭拳擊教練科列諾夫斯基（Mykhailo Korenovsky），是俄羅斯14日砲襲第聶伯羅公寓的罹難者之一。其遺孀在個人Instagram發文悼念意外身亡的丈夫，表示「暴露在廢墟之中的『洞』曾是我的公寓，我們一家人在那裡住了9年」。
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她也解釋為何丈夫成為砲火之下的受害者，當時她和兩個女兒正在外面散步，恰好躲過一劫，但在家裡吃午餐的科列諾夫斯基因此不幸身亡，其屍體在瓦礫推中被人發現；烏克蘭拳擊協會也發表聲明，證實科列諾夫斯基死訊。
TikTok上流傳的影片引來大批網友哀悼，只見一家人齊聚在亮黃色的廚房，慶祝女兒生日，科列諾夫斯基跟女兒之間的互動非常親密，沒想到卻遭俄羅斯發射的砲彈摧毀一切，畫面令人鼻酸。
@davidjan13_13
На этой кухне были праздники ,смех и улыбки детей . Не стало Кореновского Михал Михалыча ,мужа,отца,Тренера и просто хорошего человека???? Карта супруги для помощи: 4149499346007535 Кореновская Ольга Михайловна Ублюдки руские вы за все ответите ! 14.01.23 Вечная память Михалыч????????♬ Гей, пливе кача - Піккардійська терція