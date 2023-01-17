英國防大臣公佈對烏軍援細節 籲德國允許各國提供豹2

英國國防大臣華勒斯赴國會報告關於對烏軍援細節。圖為挑戰者2式戰車。（歐新社）

2023/01/17 08:07

〔即時新聞／綜合報導〕英國強化對烏克蘭軍援，英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）16日前往國會說明軍援細節，同時也呼籲德國允許歐洲各國向烏克蘭提供「豹-2」（Leopard 2）主戰車。

綜合外媒報導，華勒斯表示：「今天，我可以宣布截至目前為止最重要的戰鬥力量，藉此加速烏克蘭的成功，軍援中包話一個配備裝甲回收車及維修設備的挑戰者2式戰車中隊。」華勒斯強調，軍援計畫對於烏克蘭戰力的提升，代表烏克蘭戰力可以從抵抗俄軍，變成將俄軍逐出烏克蘭領土。

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此次軍援計劃包括向烏克蘭提供配備裝甲回收和維修車輛的「挑戰者2式」戰車中隊、AS-90自走砲、包括「鬥牛犬」裝甲車在內的數百台裝甲車輛、數十個可提供砲兵觀測的無人機、10萬枚砲彈、數百枚先進飛彈與火箭彈，以及一批備用零件，可翻新多達百輛烏克蘭戰車與步兵戰車。

華勒斯在國會中也提到德國是否願意放行歐洲各國提供烏克蘭「豹-2」戰車的問題，華勒斯表示，波蘭和芬蘭顯然很願意捐贈一批「豹-2」戰車，所有一切都取決於德國政府的決定，「我會呼籲我的德國同僚們這麼做」。

英國還將提供烏克蘭包含「鬥牛犬」裝甲車在內的數百台裝甲車輛。（圖擷取自英國國防部臉書粉絲專頁）

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