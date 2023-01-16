2022年遇害記者人數增50％ 聯合國教科文組織示警

2022年媒體工作者遇害人數大幅增加，聯合國教科文組織總幹事阿祖萊（見圖）因此呼籲各國有關單位應更加努力，阻止犯罪行為。（彭博資料照）

2023/01/16 22:59

〔即時新聞／綜合報導〕聯合國教科文組織（UNECO）今（16）日指出，根據統計，2022年全球記者與媒體工作者共有86人遇害，相比前一個年度上升了50％，等於平均每4天就有1人死亡，情況令人憂心。

《法新社》報導，聯合國教科文組織總幹事阿祖萊（Audrey Azoulay）指出，「在連續數年的下降後，2022年遇害的記者人數大幅增加，這是個警訊。有關單位必須加強他們的努力，阻止這些犯罪行為並確保行兇者能被懲罰，因為冷漠是造成這種暴力氛圍的主要因素。」

請繼續往下閱讀...

報告中指出，2022年有44起案件發生在拉丁美洲與加勒比海地區，殺害記者的動機包含「對組織犯罪、武裝衝突、極端主義抬頭、貪汙、環保犯罪、濫用權力、抗議等報導的報復」。

墨西哥是去年度此類犯罪最猖狂的地方，共有19名記者殉職，排在第2名的是正在抵抗俄羅斯入侵的烏克蘭，有10名記者喪生，另外加勒比海國家海地也有9名記者遇害。

教科文組織也發現，去年大部分遇難的記者是在下班時段被殺害，例如在旅途中、家中、停車場或是其他非上班場合的公共場所，教科文組織指出，這個跡象表明，「對記者來說沒有地方是安全的，即使是在他們的空閒時間。」

除了生命威脅，教科文組織也指出，記者們可能會遭遇到其他形式的暴力行為，像是綁架、法律層面騷擾、網路暴力等行為，特別是女性媒體工作者更要當心。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法