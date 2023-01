拍到總統小便失禁畫面 南蘇丹6記者被逮捕

2023/01/07 14:29

〔即時新聞/綜合報導〕現年71歲的南蘇丹總統基爾(Salva Kiir Mayardit),日前在出席活動時意外「小便失禁」,尷尬畫面全都被現場記者拍了下來。然而事後卻有6名記者因此被南蘇丹國家安全局拘留。

據《衛報》報導,保護記者委員會(CPJ)6日表示,國營的南蘇丹廣播公司(SSBC)有6名記者因未經授權就發布總統基爾失禁畫面而被國家安全局拘留。保護記者委員會撒哈拉以南非洲地區代表穆墨(Muthoki Mumo)表示:「只要有官員認為報導不利時,安全人員就可以任意拘留記者。」,穆墨呼籲南蘇丹政府應該無條件釋放被拘留的記者。

自從南蘇丹2011年投票宣布脫離北蘇丹後,基爾就一直擔任南蘇丹的總統。基爾執政期間曾與執政黨「蘇丹人民解放運動」分裂出來的組織發生衝突,導致數十萬人死亡。南蘇丹國內性暴力、鎮壓反對派和貪汙問題也日益增加。

此外,自基爾上任以來,南蘇丹從未舉行過選舉,但將於2024年舉辦投票。

The president of #SouthSudan, Salva Kiir Mayardit, peed himself in public while opening a road project. pic.twitter.com/qDCmkhYBUm