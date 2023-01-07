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    拍到總統小便失禁畫面 南蘇丹6記者被逮捕

    6名南蘇丹記者因拍攝到總統基爾（Salva Kiir Mayardit）的小便失禁畫面，而被國家安全局拘留。（法新社）

    6名南蘇丹記者因拍攝到總統基爾（Salva Kiir Mayardit）的小便失禁畫面，而被國家安全局拘留。（法新社）

    2023/01/07 14:29

    〔即時新聞／綜合報導〕現年71歲的南蘇丹總統基爾（Salva Kiir Mayardit），日前在出席活動時意外「小便失禁」，尷尬畫面全都被現場記者拍了下來。然而事後卻有6名記者因此被南蘇丹國家安全局拘留。

    《衛報》報導，保護記者委員會（CPJ）6日表示，國營的南蘇丹廣播公司（SSBC）有6名記者因未經授權就發布總統基爾失禁畫面而被國家安全局拘留。保護記者委員會撒哈拉以南非洲地區代表穆墨（Muthoki Mumo）表示：「只要有官員認為報導不利時，安全人員就可以任意拘留記者。」，穆墨呼籲南蘇丹政府應該無條件釋放被拘留的記者。

    自從南蘇丹2011年投票宣布脫離北蘇丹後，基爾就一直擔任南蘇丹的總統。基爾執政期間曾與執政黨「蘇丹人民解放運動」分裂出來的組織發生衝突，導致數十萬人死亡。南蘇丹國內性暴力、鎮壓反對派和貪汙問題也日益增加。

    此外，自基爾上任以來，南蘇丹從未舉行過選舉，但將於2024年舉辦投票。

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