近99％有抗體！南韓疾管廳最新研究出爐 籲老人打加強針

南韓疾病管理廳今日宣布，全國有98.6%的人口體內已有武漢肺炎病毒抗體。（彭博、美聯社；本報合成）

2023/01/13 23:35

〔即時新聞／綜合報導〕南韓疾病管理廳今（13）日宣布，全國有98.6%的人，透過感染武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）抑或是接種過疫苗，身體因而擁有武漢肺炎病毒抗體。

綜合外媒報導，南韓疾病管理廳（KCDC）國立保健硏究院發表一項調查結果，其中該數據是根據協同南韓流行病學會（한국역학회）等相關組織合作，對於武漢肺炎「抗體陽性率」所執行的第2次調查。據結果，抗體陽性率為98.6%，與去年9月研究結果的97.6%相比，還稍微增加。

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另外，因自然感染而獲得抗體陽性率的人數占70%，同樣與第一次調查的57.2%還提高12.8%。

若以年齡層來看，疫苗接種率偏低兒童青少年族群，5至9歲及10至19歲的自然感染抗體陽性率分別為90%和83.5%；相對地，在接種率較高的高齡族群中，70至79歲為56.9%、80歲以上為47.6%。由此可知，感染抗體的陽性率有隨著年齡越高，呈現下降的趨勢。

國立保健硏究院解釋，抗體陽性率高並不代表對病毒抵抗力就高，抗體會隨時間的推移逐步下降，同時疾病管理廳也提醒，透過本次調查，不論是疫苗接種，還是確診後所產生的抗體，都會在3個月後開始下降，因此60歲以上高齡族群仍須接種加強針來預防重症。

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南韓疾病管理廳今日宣布，全國有98.6%的人口體內已有武漢肺炎病毒抗體。（彭博）

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