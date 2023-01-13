覺得英國國王「沒有品味」朝他丟雞蛋 男子遭罰100英鎊

英國國王查爾斯三世（見圖）去年訪問盧頓時，遭一名男子扔擲雞蛋。該名男子今日被罰款100英鎊。（路透資料照）

2023/01/13 21:58

〔即時新聞／綜合報導〕英國一名21歲的男子因去年對英國國王查爾斯三世（Charles III）扔擲雞蛋，今（13）日被倫敦地方法院判罰須繳納100英鎊的罰金（約合新台幣3689元），該名男子解釋，他之所以對國王扔蛋，是因為覺得查爾斯三世「很沒有品味」。

《法新社》報導，現年21歲居住在盧頓（Luton）的哈利·梅（Harry May）在法庭上坦承犯行，他對警方解釋，他認為國王訪問盧頓這種貧困落後的地區，「這種行為『很沒有品味』。」

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法官在審理時指出，他認可哈利並不是真心想用雞蛋砸中國王，但他認為這起行動是「預謀」且「針對」查爾斯三世，他並斥責哈利，「不管你對某人有什麼不滿意，解決的方法並不是對他們丟東西。」哈利最後被法官判罰100英鎊，並需負擔85英鎊的審理費用。

查爾斯三世即位以來，發生過兩起遭民眾丟雞蛋伺候的事件，盧頓這次是在去年的12月6日，另外一次則是發生在去年11月，當時查爾斯三世偕同王后卡蜜拉（Camilla）訪問了約克市（York），期間被23歲的大學生塞爾維爾（Patrick Thelwell）扔蛋偷襲。

塞爾維爾後來被保釋，但條件是購物除外不得在公共場所攜帶雞蛋，他下週五將在約克市出庭。

哈利·梅（左）承認他對著查爾斯三世扔雞蛋，事後遭法院判罰100英鎊。（擷取自推特）

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