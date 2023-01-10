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    哈利王子爆料王室新書開賣 倫敦民眾徹夜排隊搶購

    英國倫敦民眾排隊搶購哈利王子自傳。（法新社）

    英國倫敦民眾排隊搶購哈利王子自傳。（法新社）

    2023/01/10 16:26

    〔即時新聞／綜合報導〕英國哈利王子的自傳《Spare》（暫譯「備胎」）今天（10日）開賣，書中爆料了許多王室祕辛，倫敦書店為了應付搶購的排隊人潮，特地在凌晨開店。

    《BBC》報導，哈利王子自傳上架後，英國連鎖書店Waterstones預計顧客需求量會很大，因此在今天凌晨就讓倫敦皮卡迪利街（Piccadilly）的旗艦店開門，另一間連鎖業者WH Smith也讓多間門市延長營業時間。

    這本自傳同時躍居電商亞馬遜在英國的暢銷書榜首，在書店排隊購買的讀者透露，他們想看到哈利王子親自爆出的重磅祕辛。據了解，哈利在書中自述他的「第一次」如何發生、哥哥威廉王子曾經揍他等等。

    此外，哈利王子還揭露自己曾懇求父親不要再婚、於阿富汗服役期間擊斃25名敵軍、服用過迷幻藥、妻子梅根和嫂嫂凱特王妃之間妯娌不合。書中有一段主題是關於母親黛安娜王妃之死，哈利王子透露這造成了他患有創傷後壓力症候群（PTSD）。

    哈利王子自傳的精裝本訂價為36美元（約新台幣1100元），但各大書商、電商都有不同折扣，一般花22美元（約新台幣670元）左右就能買到。

    哈利王子新書除了英文版之外，之後還會翻譯成15種語言在全球出版，其中包括簡體中文版。

    店員忙著上架哈利王子新書。（法新社）

    店員忙著上架哈利王子新書。（法新社）

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