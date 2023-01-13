美情報部門收到510起「不明空中現象」通報 半數以上無法解釋原因

根據美國官方公布的最新報告，截至目前為止共有510起「UAP通報案件」，但美國政府否認外星人存在。圖為民眾自製外星人太空飛船。（美聯社）

2023/01/13 13:34

〔即時新聞／綜合報導〕美國國家情報首長辦公室（ODNI）於12日發布最新報告，內容顯示截至目前為止，接獲通報的「不明空中現象」（UAP）案件高達510起。自開始收集相關情報以來，新增案件多由海軍和空軍的飛行員或操作員在執行案件時通報，而美國政府未能針對其中一半以上的案件做出明確解釋。

綜合外媒報導，美國國家情報首長辦公室（ODNI）12日公布最新公開報告，表示從2021年3月以來，共新增366份「不明空中現象」報告，總計510份；其中包含250起「目擊案件」。

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負責追蹤和研究目擊事件的五角大廈辦公室將163起案件認定為「氣球或氣球類似物」，其餘則歸因於無人機、鳥類、天候狀況或漂浮在空中的塑膠袋等。這些被公開的案件雖然經美國政府釋疑，但報告也同時指出這並不代表美國政府已做出定論。

此外，仍有高達171起聲稱目擊UAP的案件仍未得到美國當局公開聲明。此份公開報告也表示，目前存有多種變因會影響UAP的觀察，例如天氣、照明設備、大氣影響或接受數據儀器的準確度。

美國國防部在國會要求調查UAP的事件壓力下，積極鼓勵人員通報相關案件。情報界也於2021年首次調查144份UAP報告，當時調查人員僅能針對其中一份提供解釋；並稱沒有發現任何證據表明UAP目擊事件即為「外星生命」，亦排除來自俄羅斯和中國的飛行器或武器之可能性。

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