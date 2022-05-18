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    美國會54年來首次UFO聽證會！ 五角大廈：許多現象無法解釋

    美國國防部主管情報與安全事務的副部長莫特里（Ronald Moultrie，圖右）、美國海軍情報局副局長布雷（Scott Bray，圖左）17日出席美國國會半世紀以來就「UFO」為主題舉行的聽證會。（美聯社）

    美國國防部主管情報與安全事務的副部長莫特里（Ronald Moultrie，圖右）、美國海軍情報局副局長布雷（Scott Bray，圖左）17日出席美國國會半世紀以來就「UFO」為主題舉行的聽證會。（美聯社）

    2022/05/18 11:15

    〔即時新聞／綜合報導〕美國聯邦眾議院情報委員會17日就「不明飛行物」（UFO）召開聽證會，為54年來首次。美國國防部2名高階情報官員表示，五角大廈努力確定「UFO」的起源，但有許多現象仍然超出政府的解釋能力。

    《路透》報導，美國國防部主管情報與安全事務的副部長莫特里（Ronald Moultrie）、美國海軍情報局副局長布雷（Scott Bray）17日出席美國國會半世紀以來就「UFO」為主題舉行的聽證會。2021年6月，一份政府報告記錄了美國軍事飛行員自2004年至2021年，觀察到的140多起「不明空中現象事件」（UAP）。

    布雷表示，新成立的五角大廈調查UAP目擊事件的工作小組統計，UAP的報告數量已升至大約400份，較一份2021年報告中的數字大幅增加。

    布雷說，由於缺乏數據，一些UAP的觀察結果仍然無法解釋。他補充說，「在少數情況下，我們有更多的數據，但我們的分析根本無法拼湊出所發生事件的全貌。」

    反恐、反情報以及反擴散小組委員會主席卡森（Andre Carson）說，五角大廈必須認真對待不明空中現象的問題，「UAP無法解釋，這是事實。但它們是真實存在的。」他質疑說，五角大廈官員過去一直關注那些相對容易解釋的案例，而「迴避那些無法解釋的案件」。

    卡森詢問莫特里，「我們能否得到某種保證，你們的分析人員將遵循事實的線索，評估所有的假設？」莫特里回答說，「當然可以，我們對所有假設都持開放態度，我們對我們可能遇到的任何結論都持開放態度。我們想知道外面有什麼，就像你們想知道外面有什麼一樣。」莫特里還承認自己從小就是個科幻迷。

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