美國防部罕見公開解密UFO影像！ F-18拍到不明飛行物

美國海軍情報局副局長布雷（Scott Bray）公布一段UAP影像顯示，一個不明物體迅速飛過一架軍用噴射機前方。（歐新社）

2022/05/18 13:25

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯邦眾議院情報委員會17日就「不明飛行物」（UFO）召開聽證會，美國國防部2名高階情報官員出席作證，公開有關UFO的解密影像，但仍無法解釋這種現象。

《衛報》報導，美國國防部主管情報與安全事務的副部長莫特里（Ronald Moultrie）、美國海軍情報局副局長布雷（Scott Bray）17日出席美國國會1966年以來就「UFO」為主題舉行的聽證會，在90分鐘的簡報中，五角大廈曝光解密的2段「不明空中現象事件」（UAP）。

請繼續往下閱讀...

其中一段白天拍攝的影像顯示，一個不明物體迅速飛過一架F-18軍用噴射機前方。布雷說，由於物體出現在影像的時間過於短暫，出現的時間不到1秒鐘，表明在某些UAP上收集數據存在困難。

另一個影像是2019年某個時候從一架軍用飛機在夜間所拍攝的，顯示夜間空中有著發亮的三角形物體，隨後國防部也播放另一段捕捉到相同現象的影片，布雷說，發光的三角形物體究竟是什麼，在很長的一段時間無法解釋，最後則歸類於無人飛行器（UAV），至於軍用噴射機前方的物體為何，至今仍無法解釋。

2019年某個時候從一架軍用飛機在夜間所拍攝的影片顯示，顯示夜間空中有著發亮的三角形物體。（歐新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法