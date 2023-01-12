香港連3天確診1萬以下 中港高鐵搶票難度「堪比演唱會」

來往中港兩地「廣深港高鐵」於週（15）日恢復營運，今（12）日中午12點可透過指定網站或手機APP等購票，西九龍高鐵站下午2時也會開放現場售票。（彭博）

2023/01/12 20:36

〔即時新聞／綜合報導〕香港今（12）日新增9208例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診，連續3日確診人數降到1萬例以下。而來往中港兩地「廣深港高鐵」於週（15）日恢復營運，今午12點可透過指定網站或手機APP等購票，西九龍高鐵站下午2時也會開放現場售票。

綜合外媒報導，香港確診人數連續3天降到1萬例以下，今天9208例，比昨天減少71人，至於境外移入為292例；死亡人數方面，今日新增74名患者死亡。

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另外，停運近3年的廣深港高鐵香港線，將於週（15）日恢復營運，初步階段會預售本月15日至29日（初八）車票。而網路售票系統「中國鐵路12306網站」今日中午12點開賣。

然而，由於購買人數過於龐大，導致該網站數度當機，像是「廣州—香港西九龍」、「香港西九龍—深圳」、「香港西九龍—廣州」等班次皆無法顯示出來，據報導，有記者實測過後直呼「難度堪比搶演唱會票」。截至目前該網站運作仍不穩定。

也有一批人評估網路購票會塞車，選擇到西九龍高鐵站現場買票。排在隊伍第一的婦女透露，雖然現場下午2點才開放買票，但「來這邊比較安心」，她也得意地說，自己早上8點40分就已經來卡好位了。

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有一批人評估網路購票會塞車，選擇到西九龍高鐵站現場買票。（彭博）

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