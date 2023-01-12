香港1/16起不再為非本地居民免費打疫苗 中國團衝了

港府1月16日起不再為非本地居民免費接種COVID-19疫苗。港媒報導，有許多旅行社組團帶中國民眾赴港接種次世代疫苗。圖為旅客入境香港。（路透）

2023/01/12 19:45

〔中央社〕香港政府今天宣布，自1月16日起，不再為非本地居民免費接種COVID-19疫苗。據港媒報導，已有許多旅行社將組團帶大陸民眾赴港接種次世代疫苗。

當局表示，非香港居民如有需要，可以自費到民營醫療機構接種COVID-19疫苗。

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據Now新聞台今天報導，有香港私營醫療機構即日起，為非本地居民接種復必泰二價（輝瑞次世代）疫苗。來自大陸的李小姐說，打1劑港幣1880元（約新台幣7300元）有一點貴。

據報導，醫療機構又指接獲不少旅行社查詢，計劃組團帶大陸旅客來打二價疫苗，預計需求會大幅增加。

香港爆發疫情約3年來，當局一直為本地居民免費接種疫苗。至於非本地居民，如果符合停留時間等條件，也可獲得免費接種。

香港與中國大陸8日恢復免檢疫通關後，社會十分關注大批大陸民眾會否趁機來港接種疫苗。港府官員此前表示，來訪的大陸旅客不會獲得免費接種疫苗，但他們可以自費到民營診所接種。

當局表示，這次規定所有非香港居民都不會獲安排免費接種疫苗，是要確保香港居民獲得優先分配疫苗並善用醫療資源。

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