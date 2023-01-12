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    「長新冠」症狀 研究：輕症者多在一年內完全消失

    今天公布的一份以色列大規模研究顯示，最初感染症狀輕微的武漢肺炎患者出現所謂「長新冠」症狀，大多數會在一年內完全消失。圖為美國加州洛杉磯國際機場。（彭博資料照）

    今天公布的一份以色列大規模研究顯示，最初感染症狀輕微的武漢肺炎患者出現所謂「長新冠」症狀，大多數會在一年內完全消失。圖為美國加州洛杉磯國際機場。（彭博資料照）

    2023/01/12 19:23

    〔中央社〕今天公布的一份以色列大規模研究顯示，最初感染症狀輕微的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）患者出現所謂的「長新冠」症狀，大多數會在一年內完全消失，這項研究發現被視為「令人安心」。

    法新社報導，根據世界衛生組織（WHO）的估算模型，歐洲至少有1700萬人在2020至2021年間初次感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）並康復後，在數個月內仍受長新冠（long Covid）症狀所苦。

    但有關長新冠的許多資訊依然不清楚，其中包括會持續多久時間。

    這篇發表在「英國醫學期刊」（BMJ）的論文中，以色列研究人員分析了2020年3月至2021年10月期間，在以色列接受COVID-19檢測、來自各年齡層的近200萬人醫療紀錄，其中有近30萬人染疫輕症。

    換句話說，這份研究涵蓋Delta等較早期的病毒變異株，而不包括較近期發現的Omicron。

    研究人員爬梳以色列健康服務機構「馬加比醫療保健服務」（Maccabi Healthcare Services）提供的病歷，從中研究70多種被視為與長新冠有關的不同症狀。

    他們排除染疫住院等較重症的患者，因為先前已有研究結果顯示，這類患者有較高機率出現長新冠的情況。

    對於輕症者來說，研究發現幾種情況的風險顯著增加，包括失去嗅覺和味覺、呼吸困難、虛弱、心悸、鏈球菌性咽炎、頭暈及俗稱「腦霧」的專注力與記憶力受損，但這些症狀大多會在12個月內完全消失。

    這篇研究的作者之一、以色列KI研究所（KI Research Institute）研究人員畢瓦斯-班尼塔（Maytal Bivas-Benita）補充說：「有少數人染疫一年後，仍有呼吸短促或體力虛弱等問題。」

    研究還發現，患者若接種過疫苗，比起沒接種患者出現呼吸困難的機率較低。呼吸困難是最常見的長新冠症狀。

    此外，兒童染疫後出現健康問題的情況比成人少，且大多數都在一年內康復。

    未參與研究的小兒科醫師暨英國倫敦國王學院（King's College London）學者阿布紹德（Michael Absoud）稱這些研究結果「令人安心」，因為證實了絕大多數有長新冠症狀的孩童「康復情況非常好」。

    研究首席作者米茲拉希（Barak Mizrahi）表示，他希望這份研究可幫助醫師在嘗試判斷病患症狀是否與COVID-19有關時，面臨的不確定性能降低。

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