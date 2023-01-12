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    網傳就職大典開反美第一槍 聯合聲明曝巴西總統將訪白宮

    網傳巴西反美，經查核後發現是假消息。（圖片取自MyGoPen官網）

    網傳巴西反美，經查核後發現是假消息。（圖片取自MyGoPen官網）

    2023/01/12 11:47

    〔即時新聞／綜合報導〕巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）去年大選險勝後，終於在1月1日宣誓就職。然而，近日網傳消息表示魯拉在就職大典上，公開宣稱巴西不接受美國領導。經過查核中心調查後澄清道，魯拉過去曾提及會積極與美國、中國等大國對話，且於1月9日就已與美國總統拜登通話，約定2月將拜訪美國。

    根據MyGoPen指出，時任巴西總統魯拉於1月1日就職，然而卻有貼文寫道「魯拉就職總統當天！就打響反美第一槍，公開宣布巴西不接受美國領導」，同時附上解說影片。經過MyGoPen檢視後發現，影片來自YouTube 頻道「軍武講堂」，內容大都是中共軍事科技有關，但其資料皆無附上出處或專家背書。

    而回顧魯拉在就職大典上的演說，並未發現明顯與美國相關的議題，只有提到希望重建美國、歐盟、中國等國家之間的連結，打破國家的孤立狀態。直至1月9日，美國白宮發布《拜登總統和魯拉總統通話後的聯合聲明》中提到，拜登會支持巴西民主意志，在各大議題上合作，另外補充兩國元首將在2月初會面。

    綜合上述，影片內容皆無資料來源及背書，真實性並不可考。另外魯拉在就職當天，未提及接受美國領導與否，而是表示會與各國重建溝通連結，且與美國總統拜登已通過電話，約定將於2月初拜訪白宮，因此「打響反美第一槍」為假消息。

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