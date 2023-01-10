吸血鬼參戰！ 美國採購VAMPIRE系統助烏抗俄

「吸血鬼」原先的設計並非反無人機系統，而是拿來有效打擊地面和低空目標的輕便型多管火箭系統。（圖擷取自L3harris公司官網）

2023/01/10 21:54

〔編譯陳成良／綜合報導〕去年8月美國支援烏克蘭高達30億美元的軍事裝備中，首次出現L3Harris公司開發的「吸血鬼」（VAMPIRE）系統。據報導，五角大廈已經授予L3Harris 4000萬美元（近新台幣12.7億）的訂單，要求L3Harris向國防部交付14套VAMPIRE系統，其中到2023年中期交付4套，到2023年底交付10套。

「吸血鬼」正式名稱為「模組化車輛兼容情報監視偵查托盤式火箭系統」（Vehicle-Agnostic Modular Palletized ISR Rocket Equipment，VAMPIRE），是由L3Harris公司推出的小型裝備，可進行地面攻擊和反無人機任務，由一組雷達偵測器和一組四聯裝「先進精確殺傷武器系統」（APKWS）70公釐火箭彈發射器組成。

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VAMPIRE由於採用模組化方式安裝，因此任何車輛無論商用或軍用，只要有空間皆可安裝，可大幅增加烏克蘭軍戰術彈性

據美國《國防新聞》週刊（Defense News）10日報導，VAMPIRE原型於去年4月提交給五角大廈，8月被選定為美國對助烏克蘭30億美元安全援助計畫的一環。該公司於2021年開始現場測試，並於2022年夏季繼續進行航程和耐久性測試。

去年5月，美國就曾提供APKWS精確導引套件，但當時僅有套件與彈體本身，並無發射載具。APKWS是英國貝宜系統公司（BAE Systems）為「九頭蛇」（Hydra）70釐米火箭彈開發的利器，將原本只能直線射擊的火箭彈改為半主動導引，精確度可增進到50公分以內。本月初，德國宣布向烏克蘭提供20輛APKWS發射車。

APKWS能夠發射雷射精準導引的「九頭蛇」火箭彈，摧毀空中目標，例如最大距離為5公里的旋翼飛機或最大距離為11公里的固定翼飛機。而配合便攜式VAMPIRE套件，可以控制和檢測400至1600公尺的空中威脅，將使烏克蘭地面部隊能夠瞄準並擊落敵方無人機，防禦敵方地面威脅。

報導稱，美國國防部訂購的VAMPIRE系統專門用於提供關鍵的國防資產，以幫助烏克蘭保護民用基礎設施免受攻擊。

L3Harris VAMPIRE系統介紹影片

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