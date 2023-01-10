預防「台灣有事」日本也遭波及 麻生太郎：大幅強化日防衛力

日本自由民主黨副總裁麻生太郎。（美聯社）

2023/01/10 13:23

〔即時新聞／綜合報導〕日本自由民主黨副總裁麻生太郎昨（9）日出席一場演講時表示，中國完全沒有隱藏統治台灣的慾望，因此若是「台灣有事」，沖繩縣與那國島等日本領土也有可能遭受波及，因此有必要從根本大幅強化日本的防衛能力。

據《NHK》報導，麻生太郎9日到福岡縣直方市出席一場演講指出，中國完全沒有隱藏統治台灣的慾望，且很有可能入侵台灣，「台灣若是發生緊急情況時，戰火會理所當然的波及鄰近台灣周遭的日本領土，像是沖繩縣的與那國島」。

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對此麻生強調，為了預防這項風險，有必要從根本上大幅加強日本的防衛能力，「我與政府已經準備好迎接更多民眾的反對，但現在得到了多數國民的理解」，並提到由於俄羅斯入侵烏克蘭，讓很多人意識到「自己的國家必須自己保護」這一現實和必要性。

麻生曾在去年一場會議上表示，台灣的戰火一旦點燃，不論是沖繩縣的與那國島，還是鹿兒島縣的與論島，都很難保證可置身戰區之外，發生戰爭的可能性相當高。同時他還指出，俄羅斯侵略烏克蘭一事顯現出聯合國完全沒發揮功能，並強調這是國際政治的現實，因此「我們一定要認真思考該如何因應」。

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