自民黨副總裁麻生太郎：台灣有事 日本難置身戰區外

日本自民黨副總裁麻生太郎八月卅一日在他主持的派系內部會議上表示，一旦台灣有事，日本也可能發生戰爭。（路透檔案照）

2022/09/01 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京八月卅一日報導〕日本自民黨副總裁麻生太郎八月卅一日在他主持的派系內部會議上表示，一旦台灣有事，日本也可能發生戰爭。他指出，台灣的戰火一旦點燃，不論是沖繩縣的與那國島，還是鹿兒島縣的與論島，都很難保證可置身戰區之外，發生戰爭的可能性相當高。

由麻生擔任龍頭的「麻生派」有五十一名國會議員，為自民黨的第三大派系，卅一日起在橫濱一家飯店舉行夏季研習會。這次研習以外交安全保障為主題，除了由麻生負責主題演講，也邀請安倍晉三內閣的官房副長官補兼原信克擔任講師，就「台灣有事」發表演說。

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日本經濟新聞報導，麻生在演說中表示，台灣的戰火一旦點燃，不論是沖繩縣的與那國島，或是鹿兒島縣的與論島，都很難保證可置身事外至少包括東海、南海、台灣海峽在內，肯定都會聞到煙硝味。

麻生還說，日本目前所處的環境，與憲法剛制定時有很大變化，他勉勵派系成員認真思考現狀下應有的外交和防衛，並希望成員將前首相安倍晉三生前提出的內容牢記到腦裡。

麻生也就俄羅斯侵略烏克蘭一事批評聯合國完全沒有發揮功能，強調這是國際政治的現實，因此「我們一定要認真思考該如何因應」。對於歐美各國提供烏克蘭武器抵禦俄羅斯，麻生則說，「人民若沒有自己的國家自己救的決心，沒有人會來搭救」。

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