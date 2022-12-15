釣漁台情勢嚴峻 日將提高海上保安廳預算

日本海上自衛隊的偵察機飛過釣魚台列嶼上空。（美聯社檔案照）

2022/12/15 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京十四日報導〕日本為抗衡中國霸權，並及早為「台灣有事」做準備，除將藉由修改國安戰略大幅提高防衛費，徹底加強防衛力之外，也將同時頒布「海上保安能力加強方針」，階段性提高海上保安廳預算，預定到二○二七年度時將增為目前的一．四倍，約三二○○億日圓（約七三四億台幣）。

日本新版國家安全保障戰略三文件將由十六日的內閣會議敲定，日本讀賣新聞報導，政府相關人士透露，內閣會議也預定同時通過加強海上保安能力的相關方針。除增加海保預算外，未來也將加強海保與自衛隊的橫向合作。

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強化方針的草案中，提到尖閣諸島（釣魚台列嶼）周邊海域的局勢，「較以往更為緊迫」，例如今年七月中國海警船侵入領海時間長達六十四小時又十七分鐘，為歷來最長的一次。尤其中國軍艦大批轉為海警船使用，海警船的「大型化、武裝化」極為明顯。

為此，日本有必要加強海保能力，首先是擴充巡邏船的編制，以達到「準備面對新威脅的尖閣領海安全警備能力」。

另在戰略上為提高與國內外相關機構的合作與支援能力，將制定「指揮管制要領」，以因應在武力攻擊事態發生之際，防衛相接手海保指揮管制時的程序，草案中並明記促進海保與自衛隊的共同演訓。至今為此，海保與自衛隊未曾進行過共同演訓。

除與自衛隊加強橫向合作之外，日本政府也將推動海保與外國海保機關的合作，以及協助在當地海域巡邏船的警戒監視活動等，這是為實現以法治為基礎的「自由且開放的印度太平洋」構想。報導指出，此舉主要是為牽制中國發展海上霸權，意在加強與東協（ASEAN）國家的海保合作。

在階段性增加預算方面，二二年度的海保預算為二三三一億圓，預定在二七年度增到三二○○億日圓左右。

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