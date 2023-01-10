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    無視國際壓力 伊朗再判3名示威者死刑

    德黑蘭街頭的示威群眾。（法新社）

    德黑蘭街頭的示威群眾。（法新社）

    2023/01/10 14:00

    〔即時新聞／綜合報導〕伊朗司法機構9日無視國際社會批評，以「向真主宣戰」罪名，判處3名反政府示威者死刑，繼7日公開絞死2名男性示威者後，伊朗政府決策再度引發國際關注。

    據《路透》報導，去年9月中旬，22歲伊朗女子艾米尼（Mahsa Amini）疑因未戴好頭巾，遭德黑蘭宗教警察逮捕，並於拘留期間死亡，引發一連串反政府示威活動。示威活動得到伊朗各界支持，主要訴求是推翻當權者、挑戰伊朗現行政權的合法性。然而，伊朗政府數週內大規模的逮捕行動及公開執行死刑，已經促使伊朗境內的示威活動逐漸趨緩。

    日前於伊朗中部城市伊斯法罕（Isfahan）爆發的反政府示威活動中，米爾哈希米（Saleh Mirhashemi）、卡澤米（Majid Kazemi）和亞古比（Saeid Yaghoubi）3人，因涉嫌殺害隸屬巴斯基（Basij）民兵組織成員，而被判處死刑、全案仍可上訴。

    針對判決結果出爐引發的軒然大波，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）週一表示，政府無意軟化立場，並在電視講話中表示「在公共場所放火的人，無疑犯下了叛國罪」。根據伊朗現行的伊斯蘭教法，觸犯叛國罪可被求處死刑。

    部分維權人士分析，政府對示威者的處決、逮捕和嚴厲判決，目的是為了恐嚇示威者，並在民眾中製造恐懼，期望以此結束動亂。國際特赦組織上月指出，伊朗當局正對至少 26人求處死刑，國際特赦組織稱其為「旨在恐嚇抗議者的虛假審判」。然而，儘管當局持續加強鎮壓力道，但德黑蘭（Tehran）、伊斯法罕和其他數個城市的小規模示威活動卻仍在繼續進行。

    歐盟、美國等西方國家紛紛譴責伊朗判處示威者死刑。德國外交部長貝爾伯克 （Annalena Baerbock）週一發表看法，稱「藉由殺害青年公民以恐嚇民眾的政權是沒有前途的」。而面對國際社會壓力，伊朗政府將動亂定調為美國等外國勢力介入，認為其鎮壓行動乃是維護國家主權的必要手段。

    伊朗最高領袖哈米尼。（歐新社）

    伊朗最高領袖哈米尼。（歐新社）

    德國外交部長貝爾伯克。（歐新社）

    德國外交部長貝爾伯克。（歐新社）

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