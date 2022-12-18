聲援頭巾革命 伊朗影后遭當局逮捕拘留

伊朗今年9月間因庫德族女子艾米尼之死爆發反政府抗議，伊朗影后塔蘭妮阿莉多絲蒂也在社群發文對示威浪潮表達支持，後續卻傳出塔蘭妮阿莉多絲蒂遭到當局逮捕拘留。（路透）

2022/12/18 10:46

〔即時新聞／綜合報導〕伊朗今年9月間因庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）之死爆發反政府抗議，伊朗影后塔蘭妮阿莉多絲蒂（Taraneh Alidoosti）日前也在社群發文對示威浪潮表達支持，後續卻傳出塔蘭妮阿莉多絲蒂遭到當局逮捕拘留。

22歲的庫德族女子艾米尼被控違反嚴格的女性服裝規定，卻在遭道德警察逮捕的3天後死亡，引發近3個月的頭巾革命抗議活動。本月8日時伊朗當局更首度處決參與反政府示威抗議的人士。先前就曾多次為艾米尼之死引發的舉國抗議表達支持的伊朗知名女演員塔蘭妮阿莉多絲蒂，在8日時也曾發文表示「你的沉默代表對壓迫行為和壓迫者的支持。每個目睹這場流血事件卻不採取行動的國際組織，都是人類的恥辱。」

請繼續往下閱讀...

17日時伊朗當局則宣布，塔蘭妮阿莉多絲蒂因發布虛假扭曲內容並煽動混亂，遭到逮捕拘留，其擁有超過800萬粉絲的粉專近日也遭關閉。事實上，該國另外兩名知名女演員加齊亞尼（Hengameh Ghaziani）和卡塔永·里希（ Katayoun Riahi）也都因在社群上支持示威抗議而陸續遭到逮捕。外媒引述人權活動人士稱，在當局鎮壓下，已有至少495人在示威活動中喪生，自抗議活動開始以來，更拘留了1萬8200多人。

報導提到，塔蘭妮阿莉多絲蒂曾數度在名導阿斯哈法哈蒂（Asghar Farhadi）的電影作品中演出，其中「新居風暴」（The Salesman）這部片，更贏得2017年美國奧斯卡金像獎的最佳外語片。

塔蘭妮阿莉多絲蒂演出的「新居風暴」，贏得2017年美國奧斯卡金像獎的最佳外語片。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法