刺殺安倍兇嫌拘留收大量現金物資 萬人連署求減刑

42歲兇嫌山上徹也持手槍射殺日本前首相安倍晉三，民眾視英雄連署減刑，已獲逾萬人支持。（路透）

2023/01/09 11:07

〔即時新聞／綜合報導〕日本前首相安倍晉三2022年7月遭42歲兇嫌山上徹也持自製手槍射殺，警方當場將他逮捕歸案，經專家評估其精神狀況後，確定依殺人罪等行為起訴，拘留期間，山上陸續收到民眾寄來的現金及衣物等物品，甚至有民眾請求發動減刑的網路連署，目前已累積逾萬人連署。

據《日本產經新聞》報導，日本前首相安倍晉三去年7月在奈良街頭演講時，遭凶嫌山上徹也開槍擊殺，他被警方逮捕後，被移送至大阪拘留所。在拘留的半年內，有許多民眾以山上為收件人，郵寄大量物品、現金掛號至拘留所，共超過100萬日圓（約新台幣23萬元），甚至還有大型咖啡連鎖店的預付卡、信函等，內容包括「請支持山上」、「請轉達（山上）絕對不要死」等。同時也有民眾為他請求減刑連署，已獲萬人響應。

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對此，山上徹也的77歲伯父表示，「這段時間陸續收到大量衣物及零食類等物品。」其拘留所容納不下的物品，就轉至伯父家中。

部分網友視山上為英雄，發動減刑連署表示同情，「如果我也有跟山上一樣的成長過程，犯嫌也有可能是我」、「（山上）不如說是被害者」等。

專長犯罪心理學的東京未來大學教授出口保行警告，若以「只要理由站得住腳，犯罪也是沒辦法」合理化，是非常危險的思考方式。

先前，山上徹也過去向警方供稱犯案動機，認為安倍與南韓「世界和平統一家庭聯合會」（統一教）有關，因母親篤信統一教進而捐款，導致家破人亡，讓他心生怨恨，才鎖定安倍犯案。

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