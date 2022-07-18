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    山上徹也有負債 疑因經濟因素憤而作案

    日本前首相安倍晉三遇刺身亡，凶嫌山上徹也疑因經濟窘迫憤而犯案。（美聯社）

    日本前首相安倍晉三遇刺身亡，凶嫌山上徹也疑因經濟窘迫憤而犯案。（美聯社）

    2022/07/18 10:33

    〔即時新聞／綜合報導〕日本前首相安倍晉三8日不幸遇刺身亡，檢方調查發現，凶嫌山上徹也無業，犯案當天存款戶頭只剩20多萬日圓（新台幣4萬3），負債至少60萬多日圓（約新台幣12萬9千），加上他供稱不滿母親曾大手筆捐款統一教，疑因經濟困難走投無路憤而犯案。

    根據《共同社》 報導，據辦案人員透露，41歲的山上徹也自2020年在京都府工廠擔任派遣員，每月工資20多萬日圓（新台幣4萬3），今年5月中旬因身體不適離職，據了解，他雖然定期償還負債，截至案發當天負債金額仍有60萬多日圓。

    日媒《Sponichi Annex》分析，山上自母親巨額捐款統一教後，家道中落，經濟窘迫，2005年在海上自衛隊服役時就曾企圖自殺，打算將身故保險金都留給哥哥與妹妹。今年離職後，他每月基本開銷包含4萬日圓房租、水電費、伙食費等，還購買土製槍枝的材料、工具等，加上得定期還款，「錢花光只是早晚問題」。山上可能很焦慮現況，又對未來絕望，因此憤而犯案。

    綜合日媒報導，山上曾透露，「20多年前就懷恨在心」，統一教是前首相岸信介從韓國引進，所以他要殺了岸信介外孫安倍晉三。

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