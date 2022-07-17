山上徹也疑寄「預告信」 安倍晉三遇刺前表露殺意
2022/07/17 21:38
〔即時新聞／綜合報導〕日本前首相、眾議員安倍晉三本月8日不幸遇刺身亡，凶嫌山上徹也行凶前疑似曾寄出一封信，內容提到他對統一教的強烈不滿，以及為何將安倍視為攻擊目標。
綜合日媒報導，調查人員根據郵戳判斷，這封信件可能是在案發前一天（7日），山上參加安倍於岡山的演講時所寄出，信紙為一張A4大小，並非手寫、而是電腦打字，內容寫到對統一教的強烈不滿，提到他與統一教的淵源可追溯30年前，母親信教後浪費超過一億日圓、家庭破裂破產，這些事與他的青少年時間相伴，這些經歷持續扭曲他的一生。
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信中還提到了統一教的創辦人家族，「我想把他們都殺了，但我知道這是不可能的事情」、「安倍不是真正的敵人，只是統一教會最有影響力的支持者之一」、「我沒有餘力去考慮安倍去世後對政治的影響和後果。」
這封信並未寫明寄件人，但信中附上了山上母親捐款給統一教的資料副本，上面有山上的名字及地址。收件人是日本中國地區（日本本州最西部）一位在網路上批評統一教的部落客，這名部落客13日才發現收到這封信，認為可能幾天前就寄到了。
當地警方17日傍晚持搜索票到該名男子家中取得該信件，警方正在分析這封信件是否就是山上徹也所寄。