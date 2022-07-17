山上徹也疑寄「預告信」，安倍晉三遇刺前表露殺意。（路透社，本報合成。）

2022/07/17 21:38

〔即時新聞／綜合報導〕日本前首相、眾議員安倍晉三本月8日不幸遇刺身亡，凶嫌山上徹也行凶前疑似曾寄出一封信，內容提到他對統一教的強烈不滿，以及為何將安倍視為攻擊目標。

綜合日媒報導，調查人員根據郵戳判斷，這封信件可能是在案發前一天（7日），山上參加安倍於岡山的演講時所寄出，信紙為一張A4大小，並非手寫、而是電腦打字，內容寫到對統一教的強烈不滿，提到他與統一教的淵源可追溯30年前，母親信教後浪費超過一億日圓、家庭破裂破產，這些事與他的青少年時間相伴，這些經歷持續扭曲他的一生。

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信中還提到了統一教的創辦人家族，「我想把他們都殺了，但我知道這是不可能的事情」、「安倍不是真正的敵人，只是統一教會最有影響力的支持者之一」、「我沒有餘力去考慮安倍去世後對政治的影響和後果。」

這封信並未寫明寄件人，但信中附上了山上母親捐款給統一教的資料副本，上面有山上的名字及地址。收件人是日本中國地區（日本本州最西部）一位在網路上批評統一教的部落客，這名部落客13日才發現收到這封信，認為可能幾天前就寄到了。

當地警方17日傍晚持搜索票到該名男子家中取得該信件，警方正在分析這封信件是否就是山上徹也所寄。

山上徹也在信中寫到自己認為安倍是統一教中最有影響力的支持者之一。（美聯社）

疑似為山上徹也行兇前寄出的信件。（圖取自推特_@0PSskPj4A2qU0U7）

信中附上了山上母親捐款給統一教的資料副本，上面有山上的名字及地址。（路透）

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