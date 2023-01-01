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    刺殺安倍兇嫌稱「想要贖罪」 對犯行仍認為「做了該做的事」

    刺殺日本前首相安倍晉的兇嫌山上徹也，近期透露自己「想要贖罪」的想法，但對自己的犯行卻認為是「做了該做的事」。（美聯社）

    刺殺日本前首相安倍晉的兇嫌山上徹也，近期透露自己「想要贖罪」的想法，但對自己的犯行卻認為是「做了該做的事」。（美聯社）

    2023/01/01 15:41

    〔即時新聞／綜合報導〕日本前首相安倍晉三在2022年7月遇刺身亡，42歲兇嫌山上徹也當場被逮捕。山上被捕後一直保持沉默，但在近期他向關係人士透露，「我想要贖罪，為人民做一些有益的事」，然而被問刺殺安倍的犯行時，卻表示自己是「做了該做的事」。

    據日媒朝日電視台 12月31日的報導，山上徹也在去年7月25日被送往大阪看守所，接著在同月被奈良地檢安排接受精神鑑定拘留，以確認其是否罹患影響正常思考的精神狀態，這關乎到他是否具備刑事責任能力，而奈良地檢也表示，精神鑑定結果關乎他是否被起訴。

    山上徹也的精神鑑定在12月24日出爐，在經專家評估其精神狀況後，確認他並沒有罹患任何影響正常思考、判斷是非的精神疾病，因此奈良地檢判定他具有刑事責任能力，並擬在今年1月13日前依照殺人罪正式起訴山上，同時針對他使用自製武器試槍等行為追加起訴。

    據報導指出，山上徹也在被警方逮捕後，雖然向警方坦承犯行，並供稱自己的犯案動機與南韓「世界和平統一家庭聯合會」（統一教）有關，因母親篤信統一教導致家破人亡，讓他對統一教心生怨恨，又認定安倍與教會關係密切，近而埋下刺殺安倍的火種，除此之外一概保持緘默。

    直到近期，山上徹也向關係人士吐露自己現在的心境，並且提到，「我想為自己的犯行贖罪，並做一些對人有益的事」，然而對於刺殺安倍一事，山上卻僅淡淡表示，「我做了我應該做的事」。

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