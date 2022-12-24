刺殺安倍兇嫌精神鑑定出爐！ 檢方擬以「殺人罪」起訴

刺殺日本前首相安倍晉三的兇嫌山上徹也，其精神鑑定被奈良地檢判定「具有刑事責任能力」，並擬在明年1月13日前依照「殺人罪」起訴他。（路透）

2022/12/24 12:07

〔即時新聞／綜合報導〕日本前首相安倍晉三今年7月在奈良慘遭42歲兇嫌山上徹也持自製手槍擊斃。奈良地檢今（24）日表示，從山上的精神鑑定的結果來看，他並未罹患任何能影響正常思考的精神疾病，認定「具有刑事責任能力」，並預計在明（2023）年1月13日前將依照「殺人罪」起訴山上。

據日媒《讀賣新聞》報導，兇嫌山上徹也於7月25日被送往大阪看守所，又因其精神狀況將會是審判中的一個爭議點，因此奈良地檢在同月提出對他進行4個月精神鑑定的申請，透過精神專科醫師反覆與山上進行對話，來調查並釐清他的成長經歷背景與案發當時的精神狀態，而奈良地檢也將依據鑑定結果來判斷是否起訴。

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然而原定於11月29日結束山上徹也的精神鑑定，奈良地檢突然在11月時宣布「精神鑑定延長2個月」，且並未說明原因。但近期有相關人士透露，山上的精神狀況經專家評估後，並沒有罹患任何影響正常思考、判斷是非的精神疾病，判定他具有刑事責任能力。

相關人士還指出，山上能夠準備自製手槍、並調查安倍晉三的演說行程，甚至還能夠精準擊殺安倍，考量到他能夠依照事前計畫，有系統的精準犯案，因此奈良地檢認為山上具有刑事責任，並擬在明年1月13日前依照殺人罪起訴山上。

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