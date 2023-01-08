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    防機密外洩 美要求以色列禁雙重國籍飛行員駕駛F-35

    美方要求以色列當局，禁止雙重國籍者駕駛F-35戰機。圖為南韓F-35A戰機去年11月與美軍聯合演習時投射飛彈。（歐新社）

    美方要求以色列當局，禁止雙重國籍者駕駛F-35戰機。圖為南韓F-35A戰機去年11月與美軍聯合演習時投射飛彈。（歐新社）

    2023/01/08 21:22

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕以色列《耶路撒冷郵報》（The Jerusalem Post）6日引述不具名消息披露，美國國防部和情報機構因憂心第5代戰鬥機F-35閃電Ⅱ（Lightning II）安全數據和技術外洩，要求以色列空軍（IAF）禁止持有外國護照的雙重國籍飛行員駕駛該款戰機。另外，美方也希望以軍設法解決中國製造車輛的安全漏洞。

    據報導，以色列已向美國洛克希德馬丁公司購買50架「威武式」（ADIR，希伯來文意指「全能者」）F-35I，機體原型為F-35A，每架造價在8500萬美元至1億美元之間，未來可能還會加購25架，預計10年內會組成3個F-35I作戰中隊。針對美方要求停派持外國護照者駕駛F-35I，IAF已表示同意。

    《歐亞時報》（Eurasian Times）進一步報導，美方要求IAF禁止雙重國籍者駕駛F-35戰機，一來與中國去年被踢爆延攬西方國家退役戰機飛行員訓練人民解放軍有關，二來是該款戰機本身具有高度敏感機密，是美國未來一旦捲入軍事衝突最可能被賦予作戰任務的戰機，而以色列又是美國最親密的盟友之一，也是最早透過美國政府「海外軍售」（FMS）管道選擇購入F-35的國家。

    另一方面，美國官員近期也向以色列國防軍（IDF）表示，對其軍士官使用「中國製造」的車輛感到憂心，指這類車輛配置的先進多媒體系統，可能會標記及儲存駕駛人手機等通訊器材中的敏感訊息，進而被中國情報單位獲取及使用，盼IDF設法解決。據了解，美以雙方已就此達成協議，敏感訊息將被轉存於以色列自行建置、受到保護的雲端系統。

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