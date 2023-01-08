南韓嚴防疫情 中國入境旅客落地檢陽性率稍降

南韓當局今通報，前1天（7日）總共有1267人從中國飛抵仁川國際機場入境，這批旅客中有291名短期居留外籍者接受PCR檢測，篩測結果共計43人為陽性確診，陽性率達14.8％。圖為南韓首爾機場。（路透）

2023/01/08 17:02

〔即時新聞／綜合報導〕中國今（8日）起正式解除國境，各國無不繃緊神經，其中南韓從5日起就要求來自中國旅客須出示行前核酸陰性證明，對此南韓當局今通報，前1天（7日）總共有1267人從中國飛抵仁川國際機場，這批中國旅客之中有291名短期居留者接受PCR檢測，篩測結果共計43人為陽性確診，陽性率為14.8％。

根據《韓聯社》報導，南韓政府2日起要求所有來自中國入境者抵達南韓後必須接受核酸檢測，隨後加強防疫措施，變為5日起中國旅客登機前提交行前48小時內陰性證明或行前24小時內醫療機構所開立的抗原檢測陰性證明。

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南韓防疫部門表示，4日來自中國旅客人員的落地篩檢的陽性率為31.4％，5日下降至12.6％，6日回升至23.5％，7日又再回落至14.8％，相較於前1日減少8.7％。依據數據顯示，自2日起來自中國旅客抵仁川機場共達7465人，其中有1643名短期居留人員在機場接受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）篩檢，累計確診達357例、陽性率為21.7％。

由於來自香港、澳門地區入境者7日起須提供入境前陰性證明。這項最新防疫措施實施首日，今從香港抵韓航班的1212人之中，只有1103名乘客（約達91%）搭乘飛機，沒有從澳門飛往南韓班機。

南韓防疫部門指出，將持續監測中國入境人員的篩檢結果，嚴密防堵疫情流入。另外南韓中央防疫對策本部8日通報，截至今日0時，單日新增確診4萬6766例，累計總確診數2952萬600例；境外輸入病例有132例，其中103例為來自中國入境旅客，佔了超過78％。

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