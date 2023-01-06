為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    確診中國男拒配合隔離逃逸路線曝光 南韓相關單位將嚴懲

    中國男入境南韓確診後卻拒絕配合隔離逃逸，在5日被南韓警方逮捕。（歐新社）

    中國男入境南韓確診後卻拒絕配合隔離逃逸，在5日被南韓警方逮捕。（歐新社）

    2023/01/06 10:32

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情隨中國遊客壓境，南韓政府祭出嚴格防疫手段控管，一名中國男旅客在入境後篩出確診卻不願配合隔離，上演逃跑鬧劇，昨（5）日落網；南韓相關單位表示將對當事人嚴懲。

    綜合《韓聯社》報導，針對中國籍確診男旅客逃跑一案，南韓行政安全部災難安全管理本部長金星鎬今（6）日在中央災難安全對策本部會議上表示，將依法依規對這名中國人嚴懲；金星鎬也強調，南韓政府將持續密切關注國內外疫情狀況。

    這名逃跑的41歲中國籍男旅客在3日搭機從中國飛抵南韓仁川國際機場第一航廈，落地篩檢結果為陽性，依南韓防疫規定，此男需要進行隔離，但他卻在乘坐巴士抵達隔離酒店、等待入住時「溜之大吉」。

    此男走到距離酒店300公尺遠處的大型超市後，改乘坐計程車前往首爾，在首爾中區一酒店下榻至5日中午，期間也曾違反防疫規定擅自外出；5日中午12時55分許，此男在酒店落網。

    此男據稱曾往返韓中5次，職業與訪韓目的尚未知，他逃跑的舉動已經涉嫌觸犯南韓《傳染病預防及管理法》，被南韓警方上銬逮捕，但此男為確診病例，目前被臨時安置在仁川永宗島的隔離酒店，須待其隔離期結束後才能進行更具體的後續調查。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    神學士簽下首份國際協議！與中國合作挖石油
    2023/01/06 07:45

    神學士簽下首份國際協議！與中國合作挖石油
    中國製造式微？2027印度製iPhone升至50％
    2023/01/06 07:02

    中國製造式微？2027印度製iPhone升至50％

    機捷A10站稀有山景首排 北市豪宅級景觀宅
    同框小英照片曝光！ 南韓國會副議長低調訪台 中國氣瘋
    2023/01/06 06:21

    同框小英照片曝光！ 南韓國會副議長低調訪台 中國氣瘋
    498死創新高！日本單日暴增23.1萬例確診 重症病床爆滿
    2023/01/06 06:13

    498死創新高！日本單日暴增23.1萬例確診 重症病床爆滿

    膝蓋內側隱隱作痛是開始退化了嗎？
    國際今日熱門

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播