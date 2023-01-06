確診中國男拒配合隔離逃逸路線曝光 南韓相關單位將嚴懲

中國男入境南韓確診後卻拒絕配合隔離逃逸，在5日被南韓警方逮捕。（歐新社）

2023/01/06 10:32

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情隨中國遊客壓境，南韓政府祭出嚴格防疫手段控管，一名中國男旅客在入境後篩出確診卻不願配合隔離，上演逃跑鬧劇，昨（5）日落網；南韓相關單位表示將對當事人嚴懲。

綜合《韓聯社》報導，針對中國籍確診男旅客逃跑一案，南韓行政安全部災難安全管理本部長金星鎬今（6）日在中央災難安全對策本部會議上表示，將依法依規對這名中國人嚴懲；金星鎬也強調，南韓政府將持續密切關注國內外疫情狀況。

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這名逃跑的41歲中國籍男旅客在3日搭機從中國飛抵南韓仁川國際機場第一航廈，落地篩檢結果為陽性，依南韓防疫規定，此男需要進行隔離，但他卻在乘坐巴士抵達隔離酒店、等待入住時「溜之大吉」。

此男走到距離酒店300公尺遠處的大型超市後，改乘坐計程車前往首爾，在首爾中區一酒店下榻至5日中午，期間也曾違反防疫規定擅自外出；5日中午12時55分許，此男在酒店落網。

此男據稱曾往返韓中5次，職業與訪韓目的尚未知，他逃跑的舉動已經涉嫌觸犯南韓《傳染病預防及管理法》，被南韓警方上銬逮捕，但此男為確診病例，目前被臨時安置在仁川永宗島的隔離酒店，須待其隔離期結束後才能進行更具體的後續調查。

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