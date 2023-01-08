SONY疑因PO文涉辱華遭禁言 矢板明夫：百分百是中國太敏感

日本跨國際企業SONY（索尼）的中國微博帳號近日突遭禁止發文，網路質疑稱PO文的圖片涉嫌影射中國抗美援朝烈士邱少雲，對此日本資深媒體人矢板明夫發文表示，這百分之百是中方太敏感了。（圖擷自矢板明夫臉書）

2023/01/08 10:26

〔即時新聞／綜合報導〕日本跨國際企業SONY（索尼）的中國微博帳號近日突遭禁止發文，網路質疑稱PO文的圖片涉嫌影射中國抗美援朝烈士邱少雲，對此日本資深媒體人矢板明夫發文表示，這百分之百是中方太敏感了，並指日籍幹部不可能知道邱少雲的忌日是哪天，質疑「如果連這種日子都要注意躲開，那以後，不知道外國企業還要如何在中國做生意？」

近日網路流傳，日本索尼公司官方微博帳號「索尼中國」4日被官方禁言，據推測帳號遭禁原因是該帳號於2022年10月12日發布1張有黑狗及紅花的攝影作品，事後卻被認為其構圖與邱少雲烈士犧牲時的畫面有高度雷同，不過對此也有部分網友質疑「還不如說是『索尼』這個名字乳了，邱少雲和這個黑狗圖完全沒關係好吧」、「索尼會知道這天是邱少雲忌日？這也太扯了」。

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矢板明夫也在臉書發文指出，索尼發的紅楓葉黑狗照片，是為了介紹新商品數位單眼相機。或許是為了刻意討好中共，宣傳文案還引用了一句毛澤東的詩詞，只是發文當天剛好是抗美援朝烈士邱少雲逝世70周年紀念日，對於那張照片說成是刻意諷刺「邱少雲是狗」，矢板明夫認為百分之百是中方太敏感了。

矢板明夫表示，包括索尼在內，他認識很多在中國做生意的日本企業的幹部，遠離家鄉、辛辛苦苦在中國打拚，只為了求財，完全沒有任何理由去故意冒犯邱少雲、得罪中國。他也強調「我敢斷定，這些日籍幹部或許都學過一段時間中文，但絕大多數應該從來都沒有聽說過邱少雲這個人，更不可能知道邱少雲的忌日是10月12日」。

矢板明夫也說，索尼前年因選擇在7月7日，舉辦新商品發表會，遭轟是故意選在七七盧溝橋事變 84 周年，是刻意挑釁「辱華」，他認為7月7日是中日關係史上一個敏感日子，中方拿此說事或許還有一絲道理。但這次，是和日本一點關係都沒有的邱少雲的忌日，如果連這種日子都要注意躲開，那以後，不知道外國企業還要如何在中國做生意？

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