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    悚！亞裔男在美跳傘失蹤 警尋獲未開傘遺體

    美國路易斯安那州發生亞裔男子跳傘後失蹤的案件，警方在數英里外尋獲其未開傘的遺體。卡多教區警方示意圖。（圖擷自Caddo Parish Sheriff's Office臉書）

    美國路易斯安那州發生亞裔男子跳傘後失蹤的案件，警方在數英里外尋獲其未開傘的遺體。卡多教區警方示意圖。（圖擷自Caddo Parish Sheriff's Office臉書）

    2024/11/19 15:13

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國路易斯安那州吉列姆（Gilliam）地區，16日發生亞裔男子跳傘後失蹤的案件，警方到場後得知他在半空中未開傘，連忙和各單位聯合展開搜索，在原定降落地點數英里（1英里約1.6公里）外尋獲亞裔男的遺體。

    《CBS》報導，路易斯安那州卡多教區警長辦公室（Caddo Parish Sheriff's Office）指稱，16日下午1時30分許他們接獲吉列姆機場報案，指稱有亞裔男性跳傘失蹤，隨即和空中救援隊、消防隊、野生動物和漁業部門分頭搜索。

    當局指出，他們大約在2小時後找到男子的遺體，正在調查他的降落傘為何沒有打開，至於死者姓名警方並未公開。美國跳傘協會（United States Parachute Association）表示，去年全美跳傘總計達365萬人次，其中有10人死亡，而且其中大部分是人為疏失而非裝備故障。

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