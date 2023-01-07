SONY微博帳號被禁言 疑因3個月前發布PO文惹議

近日社群平台傳出，索尼中國微博帳號4日被禁止發文，網友推測由於該帳號於去年10月12日發布這張黑狗照片，疑似影射中國烈士邱少雲才會被禁言，消息曝光後引起眾多網友熱議。（圖擷取自「@whyyoutouzhele」推特、本報合成）

2023/01/07 17:24

〔即時新聞／綜合報導〕日本跨國際企業SONY（索尼）的中國微博帳號於4日晚間忽然被禁止發文，該帳號頁面顯示「因違反相關法律法規，該用戶目前處於禁言狀態」，近日社群平台傳出，該帳號於去年10月12日發布1張黑狗照片，被指稱疑似影射中國烈士邱少雲，消息曝光後引起外界關注。

推特用戶「李老師不是李老師」昨發文，內容提到江蘇共青團指出，日本索尼公司官方微博帳號「索尼中國」4日被官方禁言，據推測帳號遭禁原因是該帳號於2022年10月12日發布1張攝影作品，該照為一片火紅楓葉枝之中，露出1隻黑狗臉龐，並搭配文字寫著「待到山花爛漫時，她在叢中笑」。有網友指出，由於這張黑狗照片的構圖與形式疑因涉嫌影射中國抗美援朝烈士邱少雲，因此才會被禁止發言。

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綜合中媒報導，索尼中國發布黑狗照片PO文日期為10月12日，正巧是邱少雲70週年忌日，加上其構圖與邱少雲烈士犧牲時的畫面有高度雷同，部分網友認為，「索尼（中國）」帳號這則PO文帶有「十足惡意」，甚至還有人說「活該」、「自作自受」、「這個被禁言得好」，不過有人理性回應「邱烈士的圖片是電影作品；採用其構圖是否降低烈士評價？什麼是影射，圖片與聯想對象達到了條件反射的程度了？可以隨機街頭採訪，看看構圖是否真對烈士評價產生了不良效果（或者產生進行的聯想）。創作者創作，讀者聯想是不可能控制的​。」

目前索尼中國帳號頁面仍顯示「因違反相關法律法規，該用戶目前處於禁言狀態」。據悉，該帳號被禁言前數小時，仍有持續更新。

依據維基百科指出，邱少雲於1926年7月12日出生，是四川省銅梁縣關濺鄉十一保玉屏村（今重慶市銅梁縣少雲鎮少雲村）邱家溝人，為中國人民志願軍戰士，中華人民共和國革命烈士，1949年12月參加中國人民解放軍，1952年在韓戰中陣亡，得年26歲。陣亡前為第15軍第29師第87團第9連戰士。後被追認為中國共產黨黨員。

消息曝光後，許多網友相繼留言表達不同看法，有人說「我懷疑微博審核是雙料特工！就是利用大家想不到的關係來達成目的」、「還不如說是『索尼』這個名字乳了，邱少雲和這個黑狗圖完全沒關係好吧」、「索尼會知道這天是邱少雲忌日？這也太扯了。估計大部分中國人都不知道」，還有人狠酸「還是共青團牛逼呀，真正反華反共的都沒人看出來是在摸黑邱少雲，共青團居然看出來了」、「土共全身都是G點一碰就炸難崩」、「媽呀，邱少雲都沒想到」。

中國烈士邱少雲影視作品圖。（圖擷取自「@whyyoutouzhele」推特）

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