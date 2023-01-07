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    彭博：美國提議「間接」援助疫苗 中國仍拒絕

    美國及西方國家提議向中國提供mRNA武肺疫苗，避免疫情快速擴大累及全球，但中方堅定回絕。（法新社檔案照）

    美國及西方國家提議向中國提供mRNA武肺疫苗，避免疫情快速擴大累及全球，但中方堅定回絕。（法新社檔案照）

    2023/01/07 15:33

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕《彭博》6日披露，中國境內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情還在升溫，美國憂心可能出現新變異株，導致全球大流行捲土重來，再次衝擊經濟，因此反復透過各種管道向中國表示願提供mRNA疫苗，包括以間接方式供應，避開政治敏感性，但北京還是不願接受。

    報導引述數名不願透露姓名的美國官員指出，美國最近幾週加倍努力說服中國接受疫苗援助，甚至為了避免中國在接受外援方面的政治敏感性，還提出以間接方式供應疫苗，但中方每次都堅定表示，局勢完全在控制之下，中國疫苗「可以滿足需求」，不需要援助。

    據了解，美方試圖說服中國的力度超過以往所了解的程度。去年12月11日，負責亞太事務的美國助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）和白宮國家安全會議中國和台灣事務資深主任羅森柏格（Laura Rosenberger）赴中與中國副外交部長謝峰會晤，目的除了外界普遍認為是為國務卿布林肯訪中做準備外，也曾提議向中方提供疫苗。此外，美方還透過公衛官員和中介機構向中方提出類似想法。

    另一方面，德國也表示願意向中國提供援助。德國BioNTech公司過去2年多來一直努力爭取獲得在中國銷售其採用mRNA技術生產的疫苗，但中國至今仍未批准其疫苗。德國總理蕭茲去年11月訪中時在北京表示，中方已承諾加快BNT公司武肺疫苗的審批程序。

    對於政府拒絕接受美國和西方疫苗，中國網友的反應不一。有些網友指「外交部的回應極不負責任」，也有人呼籲政府「應儘快引進mRNA疫苗」，也有人認為當局的做法是「寧要社會主義的草，不要資本主義的苗」。

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