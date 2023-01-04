大喊死神來了！北京飛上海班機滑行中 男大暴走打空姐

中國海南航空班機滑行時突然有男乘客（紅圈）大暴走打空姐，還大喊「飛機快出事了，死神來了」。（擷自《都市快報》微博）

2023/01/04 23:15

〔即時新聞／綜合報導〕中國海南航空昨（3）晚北京飛上海的飛機滑行時，突然有男乘客攻擊空姐，大喊「飛機快出事了，死神來了」，甚至想拉開機艙門。男子最後被制伏，由警察帶走，但航班不得不取消，機票全額退款。

綜合外媒報導，其他機上乘客說，當時飛機已經在滑行準備起飛，男子無預警從機尾衝向前方頭等艙，嘗試打開機艙門，他一路大叫，「飛機快出事了」，無視工作人員與其他乘客勸阻，還動手揍人，機上滿是尖叫聲。

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乘客們合力制伏男子，將他扭送回座位。有乘客說，男子即使已被壓制，不停喊叫「死神來了」、「飛機會爆炸」，還提到他「才25歲，還不想死」。混亂過程持續約40分鐘，最後有3、4名警察上機將子男帶走。

海南航空聲明，航班後來因公共安全問題而取消。這起事件造成航班延誤，最後決定取消航班，受影響乘客都有得到應有賠償。

有民眾拍攝影片上傳微博，畫面中明顯可看出場面相當混亂。有網友評論，「他電影看多了吧」、「說不定穿越回來，救了所有人」；也有網友說，「寧可信其有不可信其無，航班取消是對的，做一下全面檢查，排除隱患！」「要是我也在場聽到有人在飛機上這樣喊，我也會怕」。

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