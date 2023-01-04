為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    大喊死神來了！北京飛上海班機滑行中 男大暴走打空姐

    中國海南航空班機滑行時突然有男乘客（紅圈）大暴走打空姐，還大喊「飛機快出事了，死神來了」。（擷自《都市快報》微博）

    中國海南航空班機滑行時突然有男乘客（紅圈）大暴走打空姐，還大喊「飛機快出事了，死神來了」。（擷自《都市快報》微博）

    2023/01/04 23:15

    〔即時新聞／綜合報導〕中國海南航空昨（3）晚北京飛上海的飛機滑行時，突然有男乘客攻擊空姐，大喊「飛機快出事了，死神來了」，甚至想拉開機艙門。男子最後被制伏，由警察帶走，但航班不得不取消，機票全額退款。

    綜合外媒報導，其他機上乘客說，當時飛機已經在滑行準備起飛，男子無預警從機尾衝向前方頭等艙，嘗試打開機艙門，他一路大叫，「飛機快出事了」，無視工作人員與其他乘客勸阻，還動手揍人，機上滿是尖叫聲。

    乘客們合力制伏男子，將他扭送回座位。有乘客說，男子即使已被壓制，不停喊叫「死神來了」、「飛機會爆炸」，還提到他「才25歲，還不想死」。混亂過程持續約40分鐘，最後有3、4名警察上機將子男帶走。

    海南航空聲明，航班後來因公共安全問題而取消。這起事件造成航班延誤，最後決定取消航班，受影響乘客都有得到應有賠償。

    有民眾拍攝影片上傳微博，畫面中明顯可看出場面相當混亂。有網友評論，「他電影看多了吧」、「說不定穿越回來，救了所有人」；也有網友說，「寧可信其有不可信其無，航班取消是對的，做一下全面檢查，排除隱患！」「要是我也在場聽到有人在飛機上這樣喊，我也會怕」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    伊朗飛中國航班驚傳炸彈威脅 拒絕降落印度
    2022/10/03 16:54

    伊朗飛中國航班驚傳炸彈威脅 拒絕降落印度
    尼泊爾航空停飛 飛機生鏽長青苔將拍賣
    2022/09/21 16:08

    尼泊爾航空停飛 飛機生鏽長青苔將拍賣

    助毛小孩實踐ESG 永續由下而上
    回擊中方停航班 美政府下令停飛中國26個航班
    2022/08/26 10:19

    回擊中方停航班 美政府下令停飛中國26個航班
    沒聽到拜登勸退訪台// 裴洛西：美軍擔心中國擊落座機
    2022/07/23 05:30

    沒聽到拜登勸退訪台// 裴洛西：美軍擔心中國擊落座機

    蘇格登「2023限定版」限量發售中
    國際今日熱門

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播