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    軍情動態》護國神盾！土耳其「Siper」飛彈完成100公里攔截測試

    土耳其「Siper」防空飛彈完成100公里攔截測試。（取自土耳其國防工業局官網）

    土耳其「Siper」防空飛彈完成100公里攔截測試。（取自土耳其國防工業局官網）

    2023/01/03 17:19

    〔編譯陳成良／綜合報導〕土耳其國防工業局局長狄米爾（Ismail Demir ）2022年12月30日宣布，該國自主研發的「Siper」（土耳其語「盾牌」）遠程防空飛彈，已順利完成100公里攔截測試。安卡拉當局有信心「Siper」將迎頭趕上俄製S-400防空飛彈系統的水平，成為土耳其「護國神盾」。

    根據狄米爾的說法，經過必要測試，這款新防空系統計劃於今年引入該國的地面部隊。他說，「Siper防空系統研製工作逐漸接近於完成。我們認為它將趕上S-400防空飛彈系統的水平或者甚至超過它。」

    S-400是俄羅斯最先進的現役防空飛彈系統，號稱可打擊不同高度、不同距離的彈道飛彈、巡弋飛彈、戰機等多種類型目標，最遠射程超過400公里，適合在電子干擾環境下作戰。

    「Siper」 防空飛彈系統是土耳其自2007 年開始創建自己防空系統計畫的延續，由土耳其國防工業研發研究所負責，軍火公司羅克特桑（ROKETSAN）和阿塞爾桑（ASELSAN）一同研製生產。「Siper」將成為「HISAR」（堡壘）系列中，最新型的遠程地對空飛彈（SAM）型號。

    土耳其政府每年挹注600億美元（約台幣1.84兆元），降低對軍工業大國的依賴，私營國防產業因此大幅成長。近期土國無人機協助改變俄烏戰事態勢，數間廠商出口直升機等，土耳其躋升軍工業強國的20年計畫，已見成果。

    不過土耳其仍依賴外國軍火商提供噴氣式戰機及防空系統等重要裝備。美國曾因土耳其向俄羅斯採購S-400防空飛彈系統而制裁狄米爾，並將土耳其排除在F-35聯合攻擊戰機開發計畫之外。

    土耳其「Siper」飛彈防空系統運作示意圖。（取自土耳其國防工業局官網）

    土耳其「Siper」飛彈防空系統運作示意圖。（取自土耳其國防工業局官網）

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