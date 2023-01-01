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    北韓飛彈射不停 日韓有意共享雷達情報全面監測

    北韓飛彈射不停，日韓有意共享雷達情報全面監測。（歐新社檔案照）

    北韓飛彈射不停，日韓有意共享雷達情報全面監測。（歐新社檔案照）

    2023/01/01 19:58

    〔編譯陳成良／綜合報導〕北韓挑釁動作不斷，新年第一天凌晨又發射飛彈，這是平壤不到廿四小時內二度發射飛彈。北韓領導人金正恩並要求倍增核彈持有量，暗示採取核武攻擊可能性；南韓國防部更警告，若北韓意圖使用核武，將招致金正恩政權滅亡。此外，由於北韓飛彈射不停日韓有意共享部份雷達系統，全面監測。

    據《韓聯社》報導，南韓外交部朝鮮半島和平交涉本部長金健、美國國務院北韓特使金星容，以及日本外務省亞洲大洋洲局局長船越健裕一日舉行電話會議，一致譴責北韓挑釁。

    報導並引述日本《讀賣新聞》消息指出，日本多位官員已證實，日韓已就 「即時共享」探測及追蹤北韓飛彈的雷達情報展開檢討，目前可能方案是透過美方的串連來共享雷達情報。如果實現，將可能更迅速地掌握飛彈的飛行數據，從而提高飛彈防禦和向公眾發布正確訊息等能力。報導稱，雙方已加快談判腳步，以期最早在今年內達成協議並實現共享計畫。

    報導稱，過去由於地球曲線的關係，在地理上比日本更靠近北韓的南韓，可以先用地面雷達和神盾艦探測到北韓飛彈，而日本得等到飛彈上升到一定高度後才偵測得到；然而一旦飛彈落入日本海域或太平洋，就會輪到南韓失去對飛彈軌跡的掌握。為解決此一問題，讓日韓都可以更全面地監測北韓飛彈，兩國政府正計劃透過美國印太司令部的串連來共享雷達情報。

    據報導，如果日本能跟南韓即時共享雷達情報，就能利用日本神盾艦雷達及早掌握飛彈飛行數據，迅速且確實地捕捉到飛彈，增加攔截的可信賴度。同樣地，及早掌握情報也有助日本政府提前透過全國瞬時警報系統（J-Alert）發布飛彈警報，呼籲民眾 盡速避難。

    日韓目前針對飛彈情報的作法，是基於軍事情報機密保護協定（GSOMIA）在北韓試射後才交換相關情報。

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