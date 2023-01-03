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    低估疫情嚴重性勸不要囤藥 上海感染科醫生發文道歉挨轟

    上海長征醫院感染科主任醫師兼副院長謬曉輝曾勸民眾不須囤藥，而他日前在微信朋友圈對此發文道歉。圖為搭乘地鐵的上海居民。（彭博）

    上海長征醫院感染科主任醫師兼副院長謬曉輝曾勸民眾不須囤藥，而他日前在微信朋友圈對此發文道歉。圖為搭乘地鐵的上海居民。（彭博）

    2023/01/03 13:41

    〔即時新聞／綜合報導〕今年雖已邁入疫情爆發第3年，中國各地仍頻傳亂象，上海除了遭到變異株XBB肆虐，日前更有上海醫院感染科主任醫師出面道歉，表示自己沒想到會疫情大爆發導致缺藥，「對於那些信任我而沒有囤藥的民眾表示深深的歉意，鞠躬90度，永不抬頭」。

    根據微博上日前瘋傳的微信朋友圈截圖顯示，道歉的人是上海長征醫院感染科主任醫師兼副院長謬曉輝，他曾呼籲民眾不需備藥，也毋須恐慌，因為身邊「大多數染疫的人都沒有發燒」。他還在文中再三提醒民眾「冷靜、冷靜再冷靜」。

    隨著中國放寬疫情管控措施，境內疫情再度爆發，謬曉輝再次在微信朋友圈發文，坦言一開始沒料想到解熱鎮痛藥大缺貨，沒想到還真的缺了。此外，他也是缺藥受害者之一，如果沒有其他同事接濟，他也拿不到藥。

    文末，他寫道「我對那些信任我而沒有囤藥的同胞表示深深的歉意！鞠躬90度，永不抬頭！」。網友看到謬的道歉後並不領情，砲轟他「還是在甩鍋」、「推卸責任」、「不備藥等著發燒死嗎」？

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