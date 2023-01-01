上海疫情已達高峰！ 殯葬業者「骨灰裝袋」 民眾須自取

上海殯葬業者將骨灰袋放在塑膠籃中供民眾自取，顯示上海疫情嚴峻。（圖擷取自「@zhangyi6683」推特）

2023/01/01 12:19

〔即時新聞／綜合報導〕中國雖已解封邊境，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情仍持續在中國國內延燒。上海市復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏表示，目前上海市已達染疫高峰期，是與疫情決鬥的關鍵期。推特也傳出上海殯葬業者將骨灰裝袋放在塑膠籃內，供民眾自取，可見疫情延燒程度並非一般。

綜合中媒報導，張文宏接受媒體訪問時表示，上海從2022年12月22日開始便達染疫高峰期，按照估算，目前感染人數是「千萬級別」。假設1000萬感染者中0.5%需要住院，換算下來就意味著近期「數週內有5萬人需入院」。

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此外，由於重症病人上升，上海市正在全力提高「重症病人」的救治能力，而老人染疫率也是較高的。張也提及，中國國內處於開放後疫情特別迅猛的第一波衝擊階段，特別艱難。

近期推特上也流傳一張照片，只見照片中的殯葬業者將骨灰裝進簡便的袋子裡，堆放在地上的塑膠籃中，牆上寫著「民眾自領骨灰」應注意的的提示標語。對此，有網友感嘆「死了只能在地上找尊嚴」、「屍體一層又一層，骨灰一袋又一袋」。

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