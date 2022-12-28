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    呼叫「黨員」支援「收屍」！上海疫情爆發 國營公墓業務超負荷

    中國解封後各地疫情爆發。圖為上海某處殯儀館外，一名男子抱著他親屬的相框。（路透）

    中國解封後各地疫情爆發。圖為上海某處殯儀館外，一名男子抱著他親屬的相框。（路透）

    2022/12/28 00:21

    〔即時新聞／綜合報導〕中國近期疫情大爆發，各地武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）案例急遽增加，有中國網友反映，上海首座國營公墓「濱海古園」26日貼出公告，坦承目前殯儀館的業務量遠超員工負荷，因此希望共產黨員能身先士卒、支援收屍等繁重工作。

    推特帳號「李老師不是你老師」PO文指出，有中國網友投稿，稱濱海古園貼出告示稱「當前，上海市殯葬服務中心下屬三家殯儀館正處於業務量超負荷，人力物力嚴重緊缺的困難時刻」，因此請求廣大黨員支援。

    這份文件中寫著：
    一、招募接屍人員，要求男性，有駕駛證（駕照）。
    二、招募接屍陪同輔助人員，要求男性，心理素質與體力較好。
    三、招募接屍平台工作人員，男女不限（室內工作）。
    四、倡議全體黨員、幹部同志身先士卒、率先垂範，帶領廣大職工群眾客服苦難，勇挑重擔，共度難關。倡議感染過新冠並已康復的同志，以大無畏的精神和頑強的意志投入到支援工作中。
    五、請各部門在確保日常工作正常運行的前提下（原則上各個部門每天確保一位員工在崗，業務部門除外）號召與動員更多的同志積極報名，報名截至今天下午13點。

    在這篇文章底下，有網友留言：「有的地方還不管埋呢，上海這家有背景才這麼賣力。」、「去支援的報酬是什麼？給免費火化嗎？」、「鼓勵黨員先給別人抬屍，然後再鼓勵別人給自己抬屍。」

    也有網友指出：「一般這種政治要求也是分等級的。輕鬆的活一般都是大領導來。稍微累點的活分給中層領導。最累的活分給員工。像接死屍抬死屍的最危險的都是員工去做。但也會給資金補助。不過像這種致死病毒要是傳染上了把病毒帶家去多少補助也不值了。」

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    上海濱海古園公墓表示，當前業務量超過負荷，因此號召共產黨員支援。（擷取自推特）

    上海濱海古園公墓表示，當前業務量超過負荷，因此號召共產黨員支援。（擷取自推特）

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