北韓「大便氣球」生化攻擊又來了！首爾等地發布安全警告

不少南韓民眾拍到北韓飄過來的「穢物氣球」。（擷取自X平台）

2024/06/01 23:36

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕北韓自上月27日已連續6天發挑釁行動，南韓合同參謀本部今晚（1日）說，北韓再次向南韓投放「垃圾氣球」，呼籲民眾注意墜落物，如果發現掉落的垃圾氣球，請勿接觸，並向附近的軍隊或警察通報。首爾市等政府單位發布安全警告。

綜合韓媒報導，今天約有10個氣球從北方向南飄移，晚上8點45分開始越過軍事分界線（MDL），氣球主要飄向京畿道，但有部分也向江原道方向飄移。軍方分析，今天有北風，北韓軍隊利用風勢再次挑釁。擔心可能有更多氣球飛來，會繼續監視。

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軍方指出，氣球上可能懸掛危險物質，不打算擊落或攔截，計劃在氣球落地後安全回收。一名軍官說，垃圾氣球是一種非常卑鄙的行為，目前正在討論必要的應對措施，並且有能力和準備進行更強力的反擊。

今晚9點19分，仁川市預警控制中心發出安全訊息簡訊提醒，「北韓再次向韓國升起廢棄氣球」、「請市民注意墜落貨物」。截至深夜11點，首爾和京畿地區發現了約90個廢棄氣球。

北韓領導人金正恩的妹妹金與正5月29日發聲明，朝南韓飄氣球是「人民的表達自由」，還嘲諷「管制空飄行為有局限，希望南韓政府能夠諒解」。

金與正罵道，南韓團體企圖傳播誹謗北韓思想和制度的政治煽動傳單和臭不可聞的低級思想，嚴重愚弄北韓人民，應遭到報應，她揚言，將持續不斷投放氣球，將以數十倍來奉還南韓對我們散布的穢物。

對此，南韓國防部長申源湜說，「這是正常國家無法想像的卑劣和低劣行為，是反人倫且明確違反停戰協定的重大行為。」

報導指出，北韓自5月27日已連續六天發動挑釁行動，推測是因首爾舉行韓中日峰會感到不滿，再加上發射軍事衛星失敗，用以分散注意力。

28日晚間到29日，北韓連續10個小時向南投放了約260個裝滿排泄物和垃圾的大氣球；29日至今，連續4天則在西海北方界線（NLL）一帶對南方進行衛星導航系統（GPS）干擾攻擊；30日更是向東海發射了18枚超大型火箭炮（KN-25）武力示威。

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