日中防長會晤 日本強調台海和平穩定重要性

日本防衛大臣木原稔出席香格里拉對話論壇。（法新社）

2024/06/01 22:34

〔中央社〕中共對台軍演後，日本防衛大臣木原稔今天與中國國防部長董軍在新加坡會晤。據日方發布，木原稔強烈譴責北韓多次發射飛彈，對東海、南海局勢向中方表達嚴重關切，並強調台海和平與穩定的重要性。

據日本防衛省發布，正在新加坡出席第21屆香格里拉對話論壇的木原稔與董軍，1日上午進行了約50分鐘會面。

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木原稔首先表示，由於日中之間存在許多安全問題，日中國防當局之間進行坦誠的討論非常重要，而董軍「也表達了同樣的擔憂」。

針對地區局勢，木原稔再次對包括尖閣列島（釣魚台列嶼）在內的東海局勢以及中國在日本周邊海空域增加軍事活動，包括與俄羅斯的合作表示嚴重關切。

木原稔還重申了他對南海局勢的嚴重關切，並強調台海和平與穩定的重要性。此外，他強烈譴責北韓多次發射彈道飛彈和其他飛彈，並對區域不穩定表示擔憂。

據發布，兩國防長隨後確認「日中防衛部門熱線」將繼續適當且可靠地運行，並同意繼續促進對話與交流。

這是自去年6月3日在新加坡香格里拉對話期間舉行的日中防長會晤以來，時隔1年再次舉行，也是木原稔和去年12月上任的董軍首次會面。

至截稿，中國國防部尚未發布這場會晤的新聞稿。

據陸媒澎湃新聞，2023年5月16日，歷經16年磋商，旨在防止中日海空突發事件的防務部門直通電話正式啟用。

當天，時任中國國防部長李尚福在北京與與時任日本防衛大臣濱田靖一首次使用「中日防務部門海空聯絡機制直通電話」進行通話，就兩國和兩國防務關係交換了意見。

報導稱，中日兩軍直通電話的建成和啟用，是落實兩國領導人重要共識的實際舉措，將有效充實兩國防務部門溝通管道，加強雙方海空危機管控能力，有利於進一步維護地區和平穩定。

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