為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    為中國改革撰文掀真理標準大討論 作者胡福明染疫過世

    為中國改革開放吹起號角的文章「實踐是檢驗真理的唯一標準」，其主要作者胡福明今晨過世，享壽87歲。（擷自南京大學報網站）

    為中國改革開放吹起號角的文章「實踐是檢驗真理的唯一標準」，其主要作者胡福明今晨過世，享壽87歲。（擷自南京大學報網站）

    2023/01/02 19:13

    〔中央社〕為中國改革開放吹起號角的文章「實踐是檢驗真理的唯一標準」，其主要作者胡福明今晨過世，享壽87歲。港媒報導指，胡福明是因為感染COVID-19引發併發症過世。

    中國大陸多家媒體都報導了胡福明2日在南京逝世的消息，但未說明原因。港媒香港01今天引據陸媒楊子晚報及南京大學相關人士消息說，胡福明是因COVID-19併發症過世。香港「頭條日報」也指，多名人士在社群媒體透露，胡福明過世與染疫有關。

    胡福明1935年出生，1962年到南京大學政治系（後更名哲學系）任教。他所撰寫的「實踐是檢驗真理的唯一標準」一文，經過一些編修後，1978年5月10日先是在中央黨校內部刊物「理論動態」上發表，5月11日在「光明日報」以特約評論員文章的形式公開發表，新華社當天轉發全文，人民日報、解放軍報也於次日全文轉載。

    1977年2月7日，中共領導人華國鋒批准黨媒刊文提出「凡是毛（澤東）主席作出的決策，我們都堅決維護；凡是毛主席的指示，我們都始終不渝地遵循。」這個迴避糾正毛澤東發起文化大革命錯誤的擁左說法，史稱「兩個凡是」。

    胡福明的文章反映鄧小平想法、從理論上否定「兩個凡是」，在中國引發真理標準大討論，為改革開放吹起號角。

    在文章發表40年後，胡福明2018年接受新華日報訪問時曾說，他當時感覺如果不打破「兩個凡是」的思想枷鎖，人民撥亂反正的期盼就不可能實現，在這個背景下，他開始了對真理標準問題的思考；他坦言，當時面對「要不要寫文章，敢不敢去發表」，內心很掙扎。

    2018年12月18日，中共中央、國務院授予胡福明「改革先鋒」稱號，頒授改革先鋒獎章，並獲評關於真理標準問題的討論的代表人物。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    產能恢復需求量減 中國快篩現賠本拋售潮
    2023/01/02 18:22

    產能恢復需求量減 中國快篩現賠本拋售潮
    如臨大敵！ 南韓今起加強對中入境管制 國務總理赴仁川機場視察
    2023/01/02 17:32

    如臨大敵！ 南韓今起加強對中入境管制 國務總理赴仁川機場視察

    睽違20年！中正金融唯一新落成商辦
    香港單日新增2萬230例確診 74人死亡
    2023/01/02 17:17

    香港單日新增2萬230例確診 74人死亡
    批中國防疫政策 龐皮歐︰讓中國公民出國有如「放毒」
    2023/01/02 17:08

    批中國防疫政策 龐皮歐︰讓中國公民出國有如「放毒」

    首款碳中和萊塞爾纖維 助不織布業實現環境永續
    國際今日熱門

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播